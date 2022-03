Sie haben kaum eine Chance, aber die wollen sie nutzen

Von: Olaf Heid

Alles reinhauen und abklatschen: Die Grafinger Volleyballer (hier Florian Krenkel, l.) und Marco Vogel sind in ihrem Heimspiel gegen Hammelburg schwer gefordert. Bei den ganzen Erfolgen in der Jugend schauen wir mal, wo es auf lange Sicht hingeht. Johannes Oswald, Teammanager der abstiegsbedrohten Grafinger Zweitliga-Volleyballer, zum kuriosen Fehler des Verbands, der das Heimspiel des TSV in seinem Newsletter als 1. Bundesliga einstufte. © stefan rossmann

Die Grafinger Volleyballer treten mit reduziertem Kader zum Bundesliga-Heimspiel gegen Hammelburg an.

Grafing – Einfache, leichte Situationen kennen die Grafinger Volleyballer in dieser Saison eigentlich nicht wirklich. Im vergangenen Meisterjahr waren die tiefen Sorgenfalten nur bei der Konkurrenz zu beobachten gewesen. Das hat sich für das aktuelle Schlusslicht der 2. Bundesliga Süd grundlegend geändert. „In der letzten Saison lief alles unglaublich für uns und heuer läuft es eben alles anders. Aber so ist das halt im Leben“, meinte TSV-Teammanager Johannes Oswald.

Mit den Fans im Rücken ist in der Jahnhalle alles möglich

Noch hat die junge Herrenmannschaft aus der Bärenstadt (10 Punkte/Platz 14) rein rechnerisch die Mini-Mini-Chance, das rettende Ufer zu erreichen. Es bräuchte eine Siegesserie in den verbleibenden sechs Partien der Runde, um den VC Dresden (28/10.) noch abzufangen. Der Rivale dürfte in seinen drei Begegnungen nichts mehr gewinnen, geschweige denn einen Zähler sammeln. Eher wären die Volley YoungStars Friedrichshafen zu packen (20/11.), die können aber aufgrund ihres Sonderstatus als Stützpunkt, nicht absteigen. Leipzig (19/12.) und Mainz (14/13.) könnten die Grafinger mit einer Siegesserie vielleicht noch überholen, um dann vielleicht auf frei werdende Plätze in der nächsten Zweitliga-Runde zu hoffen.

Doch das ganze Hätte-Könnte-Wäre hat wieder einen Dämpfer erhalten, der eher den Gang in die 3. Liga begünstigt. Die Situation in der TSV-Mannschaft hat sich nämlich unter der Woche wieder verschärft, wie Manager Oswald mitteilte. „Corona hat das Team weiter fest im Griff.“ Das Heimspiel am Samstag um 19 Uhr (Jahnhalle, Einlass ab 18 Uhr) gegen den Tabellenzweiten Hammelburg findet aber statt.

Rein rechnerisch könnte der Klassenerhalt vielleicht noch gelingen

Nach der Spielverlegung der Vorwoche gegen Schwaig hat es diesmal die Grafinger selbst erwischt. Philipp Küchenhoff, Marco Vogel, Korbinian Hess, Spielertrainer Benedikt Doranth und wohl auch Paul Koch fallen aus. „Wir haben Stand Freitagmorgen drei positive Fälle und zwei weitere mit Symptomen“, listet Oswald auf. Nach Ligaregularien reicht das nicht für eine Spielverlegung – solange kein weiterer Test anschlägt. „Wir sind im direkten Austausch mit Hammelburg und der Liga. Stand jetzt, spielen wir.“

Umso wichtiger sei nun die Unterstützung von den Rängen, sagte der Teammanager. „Hammelburg ist dieses Jahr extrem kompakt und stark, aber wir wollen dagegenhalten.“ Falls doch noch abgesagt werden müsse, wird der TSV sofort informieren und „selbstverständlich auch die Tickets erstatten“, so Oswald.

Doch Aufgeben, das Handtuch werfen oder Abschenken – das wird es beim TSV Grafing trotz der Rückschläge und schwierigen Lage nicht geben. „Wir wollen alles Verfügbare aufs Feld werfen“, kündigte Oswald an. „Wir haben gar nichts zu verlieren und wollen mit offenem Visier und vollem Einsatz spielen. Mit der Unterstützung von den Rängen ist vieles möglich.“