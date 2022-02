Der Spaß steht im Vordergrund

Zufrieden (v.l.): Bundestrainer Georg Streif, Julian Sickinger, Alex Berghammer. © Verein

Im Regionalstützpunkt der Taekwondoka in Kirchseeon betreibt Leiter Alex Berghammer ein eigenes Nachwuchsförderungs-Konzept.

Kirchseeon – Corona hat den Breitensport-Vereinen arg zugesetzt. Ein hoher Mitglieder-Schwund sei zu registrieren gewesen, so Alexander Berghammer, Leiter des Taekwondo-Regionalstützpunktes Oberbayern in Kirchseeon. Auch Wettkampf-Sportler hätten aufgehört. „Von 25 oberbayerischen Wettkampf- Vereinen sind derzeit nur noch acht übrig geblieben“, bedauert Berghammer.

Doch Taekwondo ist nicht umsonst ein Kampfsport, in dem Durchhaltevermögen gefragt ist. So traten nun in Kirchseeon Nachwuchssportler zum zweiten oberbayerischen Wettkampftag an. Regionalcoach Alex Berghammer konnte 90 Sportler und Trainer von acht Vereinen aus Oberbayern begrüßen. Ziel war es, nicht nur einen Leistungsstand abzurufen, sondern Vereine zum Leistungssport zu motivieren und ihren Nachwuchs zu fordern und zu fördern.

Mehr als nur einmal auf die Matte

Mit strenger Hygieneregelungen standen den jungen Sportler – der Jüngste gerade einmal fünf Jahre alt – fünf Kampfflächen zum Freikampf zur Verfügung. Das Konzept von Alex Berghammer, dass jeder Sportler mehrmals auf die Kampffläche geht und Erfahrung sammelt, ging auf. Berghammer: „Es gibt keine Medaillen und vor allem keinen Leistungsdruck. Freundschaft und Spaß stehen im Vordergrund.“

Die Teilnehmer, aber auch der Bundestrainer und Bayerische Vizepräsident Leistungssport, Georg Streif, sowie DTU-Mannschaftarzt Frank Düren, die zu Besuch gekommen waren, zeigten sich vom Konzept angetan. Der Kirchseeoner Julian Sickinger freute sich insbesondere, dass der Bundestrainer vor allen Dingen seine Kämpfe beobachtete, da er seit 2021 im Bayern-Kader steht und 2021 Bayerischer Vizemeister wurde.

Der nächste Wettkampftag in Kirchseeon findet am Samstag, 5. März, statt. hw

Durften sich und ihr Können nach längerer Zeit wieder einmal gemeinsam auf den Matten im Regionalstützpunkt präsentieren: die Taekwondoka aus Kirchseeon und Umgebung samt den Gästen aus acht oberbayerischen Vereinen. © verein