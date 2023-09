Wildners unerwartet dritter DM-Streich

Von: Olaf Heid

Weiter Wurf im Visier: Chiara Wildner (LG Sempt) ließ den Speer auf 32,83 Meter segeln. Mit dieser Bestleistung bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften im Erika-Fisch-Stadion in Hannover ebnete sie den Weg zum Titel. © Ralf Görlitz

Chiara Wildner (LG Sempt) wird auch zur eigenen Überraschung Siebenkampf-Meisterin der W15. Es ist ihre dritte Goldmedaille bei nationalen Titelkämpfen in dieser Saison.

Poing/Hannover – Entspannt die Füße hochlegen, ins Kino gehen und sich mit Freunden treffen. Für Leichtathletin Chiara Wildner von der LG Sempt steht in der letzten Ferienwoche nichts anderes mehr auf dem Programm. Auch kein Training. Für die 15-Jährige aus Aschheim ist es die süße Belohnung nach dem bislang größten Erfolg ihrer Sport-Karriere. Die Mehrkämpferin hat am vergangenen Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften in Hannover überraschend die Goldmedaille in der Altersklasse der W15 gewonnen.

In den Ferien hatte die Semptlerin überwiegend nur trainiert, um fürs i-Tüpfelchen einer langen Saison, die Mehrkampf-DM, fit zu sein. Im Vorjahr hatte sie mit der Mannschaft der LG bei den nationalen Titelkämpfen W14-Gold geholt, heuer war das nicht möglich. Denn neben Teamkollegin Paula Duncker-Martin fehlte auch Maresa Hense (verletzt). So richtete sich Chiara Wildners Fokus einzig auf ihren Siebenkampf.

Ohne Druck, aber mit viel Lockerheit und Erfahrung

Den gestaltete die Zehntklässlerin vom Gymnasium Kirchheim überlegen. Bereits ab der dritten Disziplin, „ihrem“ Kugelstoßen, lag sie in Führung und brachte diese auch ins Ziel. Wildner krönte damit „meine erfolgreichste Saison“. Im Juli hatte die 15-Jährige bei der U16-DM in Stuttgart nämlich bereits die Einzel-Titel im Kugelstoßen und im Diskuswerfen gewonnen. Nun kam der dritte Streich noch obendrauf.

„Das ist so cool und unerwartet. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet“, schwärmt Wildner. Sie hatte sich trotz der Steigerungen während der Saison keinen Druck gemacht. „Ich wollte einfach nur gut sein, nicht unbedingt gewinnen.“ Während der beiden Wettkampftage habe sie sich auch nicht mit der Punkterechnerei beschäftigt, sondern nur mit sich selbst. „Ich war ja auch nicht als Beste für die DM gemeldet gewesen.“

Dies war sicherlich ein Grund, warum unterm Strich Platz eins heraussprang. Warum sie während der sieben Disziplinen letztlich so locker und relativ ruhig blieb, erklärt sie auch über das Faustpfand, besser gesagt, das Wissen um ihre Stärke in bestimmten Einzeldisziplinen. „Ich bin nicht nur gut im Mehrkampf, sondern auch im Wurf. Das ist so eine Art ,mentale Versicherung’ für mich. Dadurch kann ich locker an alles herangehen“, erklärt Wildner. Und auch die bittere Erfahrung des Vorjahres, als sie bei der DM (W14) sich „zu viel“ Kopf machte und „nur“ Zweite wurde, half ihr von Anfang an.

Ich war so überrascht. Ich konnte es erst glauben, als ich es online beim Leichtathletik-Verband gelesen habe.

Früh vor dem Wettkampf bei „perfektem Wetter“ war die Semptlerin mit ihrem Tross zum Aufwärmen im Stadion. Mit einer ersten Bestleitung über 80 Meter Hürden (12,17 Sekunden) legte die Zehntklässlerin los. Zur eigenen Überraschung: „Der Lauf war nicht optimal, am Ende bin ich ins Stolpern gekommen und mehr ins Ziel gestürzt, als gelaufen. Da wären durchaus noch mehr Punkte drin gewesen.“

Es folgten für sie danach eher schwache 1,49 Meter im Hochsprung. „Das ist nicht meine beste Disziplin, bei der ich mich nie leicht tue. Ich war aufgeregt und blieb zehn Zentimeter unter meiner Bestleistung. Letztlich konnte ich damit aber leben“, so Wildner.

Ihre Lieblingsdisziplin, das Kugelstoßen, setzte dann aber den Kurs auf Titelgewinn. Mit den erzielten 14,60 Metern – natürlich Bestleitung, nach national für diese Altersklasse – gewann sie diesen Teilwettbewerb und übernahm die Führung. Zufrieden war die junge Athletin der LG Sempt aber keineswegs: „Das war nicht schlecht. Die Kugel ist mir bei dem Versuch aber über die Finger gerutscht. Da war sogar noch Luft nach oben.“

Sie hat gut lachen: Chiara Wildner (LG Sempt) nach DM-Titel Nummer drei in diesem Jahr. © Privat

Mit dem den ersten Tag abschließenden 100-Meter-Sprint war sie dann aber durchaus zufrieden. Die 13,14 Sekunden hätten „gepasst“. Zwei Hundertstel blieb Chiara Wildner nur unter ihrer Bestzeit, obwohl ein Fehlstart einer Konkurrentin für Nervosität beim zweiten Versuch gesorgt hatte. „Ich bin etwas zögerlich raus aus dem Startblock.“

So konnte sie erschöpft, aber mit positivem Gefühl in den zweiten Tag gehen. Der Weitsprung (4,72 m) sorgte zuerst jedoch für Ärger. „Bei meinem besten Versuch, der auf jeden Fall über fünf Meter war, habe ich minimal übertreten. So zählte mein Sicherheitssprung, der meine Punktezahl reduzierte“, schilderte die 15-Jährige.

Das Speerwerfen mit einer neuen Bestleistung (32,83 m) wischte aber die Sorgenfalten weg. „Das war nicht spektakulär, aber okay. Mir fehlt immer noch das richtige Gefühl dafür“, so Wildner, die im Training bereits 35 Meter erzielt hatte. Eine im Februar erlittene Ellbogenverletzung beim Skifahren hat sie zu lange mit dem Üben in dieser Disziplin aussetzen lassen.

Im abschließenden 800-Meter-Lauf gab die Semptlerin dann, ohne auf die Punkte geschaut zu haben, „alles, was ich konnte. Ich bin schnell angegangen, hatte mich nach 200 Metern gut einplatziert und diese Position bis ins Ziel gehalten“, schilderte Chiara Wildner, für die 2:35,54 Minuten auf der Anzeigentafel aufleuchteten.

Nächstes Ziel: ein internationaler Start in 2024

Im Ziel konnte es die Aschheimerin zuerst gar nicht realisieren, was sie geschafft hatte. Ihre Trainerin Verena Oppelt, die sie zusammen mit Daniela Huber in Hannover betreute und mitgerechnet hatte, überbrachte als erste die freudige Nachricht, bevor ihr die Mitstreiterinnen zum Triumph gratulierten. Mit 3795 Punkten – eine persönliche Steigerung um 100 Zähler – landete sie souverän ganz oben auf dem DM-Stockerl. „Ich war so überrascht. Ich konnte es erst glauben, als ich es online beim Leichtathletik-Verband gelesen habe“, sagt Wildner lachend. „Ich bin Deutsche Meisterin.“ Siegerehrung, Abschlussfeier und Heimfahrt vergingen wie im Flug.

Vor drei Jahren war sie vom FC Aschheim zur benachbarten LG Sempt gewechselt. Es hat sich gelohnt: Im Vorjahr gab es einmal Gold auf nationaler Ebene (W14) und heuer gleich drei DM-Titel in der Altersklasse W15.

Die 15-Jährige bleibt aber trotzdem fest auf dem Boden. „Ein internationaler Start ist in der nächsten Saison mein Ziel. Ich denke, ich habe die Möglichkeiten, das zu schaffen“, meint sie. Nach gut vier Wochen ohne Einsatz auf der Tartanbahn oder in der Wurfzone will sie dann wieder richtig loslegen. „Vor allem aber möchte ich weiter hart trainieren und gute Leistungen bringen.“ Damit Chiara Wildner auch im kommenden Jahr wieder nach all den Wettbewerben entspannt die Füße hochlegen kann.