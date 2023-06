Baldham Boars: Derby als Fingerzeig für die Playoffs

Von: Julian Betzl

Her mit den Derbysiegen! Für Boars-Spielertrainer Lucas Traut steckt im Gastspiel gegen Haar weiterhin Brisanz. © SRO EBERSBERG

Derby in der 2. Baseball Bundesliga Süd-Südot: Baldham Boars am Samstag zu Gast bei Haar Disciples II.

Baldham – Es dürfte wohl schon gut zwölf Jahre her gewesen sein, überlegt Lucas Traut, da sei das Verhältnis zwischen seinen Baldham Boars und den München-Haar Disciples sehr schlecht gewesen. „Als wir noch zwischen Bayernliga, Regionalliga und 2. Bundesliga gependelt sind, kam es öfter vor, dass Baldhamer nach Haar gewechselt sind.“ Seit 2007 sind die Nachbarn im Westen Teil der 1. Baseball-Bundesliga und nur eine S-Bahnstation weiter daher eine interessante Alternative für Baldhamer Talente.

Mittlerweile seien die Streitigkeiten von früher aber beigelegt, „und wir sind mit allen Spielern relativ gut befreundet“, versichert Traut. Vor dem Auswärtsderby am heutigen Samstag (ab 12 Uhr) sagt der Boars-Coach aber auch: „Die alteingesessenen Boars wissen aber sehr gut um die besondere Vorgeschichte. Das ist schon eine besondere Anspannung.“

Zwar treffen die Boars im Ballpark Eglfing (Richard-Reitzner-Allee 8) „nur“ auf die Zweitvertretung der Disciples. Dennoch erwartet John Fürböck, der Vorsitzende des Baldhamer Baseballklubs, ein Spitzenspiel, das für die Boars „ein Fingerzeig in Richtung Playoffs“ sein dürfte. „Wir haben bisher zu viele Spiele mit engen Ergebnissen durch zu viele individuelle Fehler abgegeben. Ganz klar: Ich möchte mehr Wins sehen!“

Mit einem Sieg mehr sowie einer Niederlage weniger (7:3) belegen die Gastgeber aktuell den zweiten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga Süd-Südost, während der Vorjahresmeister aus Baldham (6:4) auf Rang sechs zum Überholmanöver ansetzt. „Haar ist genau der Gegner für uns, um zu beweisen, dass wir ganz oben mithalten können“, so Lucas Traut, der neben dem weiterhin verletzten Justin Fürböck (Fingerbruch) diesmal urlaubsbedingt auch auf den routinierten First Baseman Daniel Lasetzky verzichten muss. „Mit nur neun Spielern sind wir personell etwas knapp und können deshalb vielleicht nicht ganz so aggressiv spielen“, verweist Traut darauf, dass bei nurmehr acht einsatzfähigen Akteuren die Partie verloren gegeben werden muss.

Keinerlei Sorgen mache er sich derweil bei seiner Werferaufstellung. „Ich glaube nicht, dass unsere Pitcher viel abgeben werden. Es wird eher darauf ankommen, wie gut uns die Defensive unterstützen kann.“ Diese etwas unausgewogene Balance war bereits in der Vorwoche beim Split in Heidenheim entscheidend dafür gewesen, dass die Boars im Hinspiel knapp mit 5:6 verloren, anschließend jedoch recht souverän mit 4:2 gewonnen hatten.

„In Heidenheim haben wir uns gegen einen besseren Gegner wieder ein bisserl fangen können“, erwartet Boars-Chef John Fürböck am Samstag mit der Haar-Reserve personell „wieder ein Überraschungspaket“. Weitaus weniger überraschend dürfte Fürböcks Laune am Samstagabend aussehen. Schließlich hat er bereits alle drei Szenarien durchgespielt: „Mit einem Split bin ich zufrieden, mit zwei Siegen glücklich. Und mit zwei Niederlagen bin ich stinksauer.“