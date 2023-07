Beachvolleyball: Deutscher Titel heilt Beins Bayern-Wunde

Von: Julian Betzl

Teilen

Kongeniales Duo: Der 1,90 Meter große Grafinger Robin Bein (17) bereitet gefühlvoll den Angriffsschlag für seinen Partner Maximilian Knoglinger vom SV Lohhof (links) vor. © (helmut keiling/privat)

Dem Grafinger Beachvolleyballer Robin Bein (17) ist bei seinem Premieren-Auftritt auf nationaler Beachvolleyball-Bühne ein großartiger Aufschlag gelungen. Gemeinsam mit Maximilian Knoglinger hat er die Deutsche U16-Jugendmeisterschaft in Karlsruhe gewonnen.

Grafing – Seine anvisierte und vielleicht ja gar nicht mehr allzu ferne sportliche Zukunft war für Robin Bein am vergangenen Sonntag zum Greifen nah. Noch aber musste er bei der German Beach Tour ein paar Meter entfernt vom Center Court, auf der Zuschauertribüne Aufstellung nehmen. Zwischen den beiden Halbfinals suchte sich der 17-Jährige vom TSV Grafing eine ruhigere Ecke im Münchner Olympiapark, um über das „Highlight“ seiner eigenen, noch jungen, Beachvolleyball-Karriere zu sprechen.

In Karlsruhe konnte Robin Bein jüngst sein ganz persönliches DM-Double feiern. Ziemlich genau zwei Monate nachdem er mit den U16-Hallenvolleyballern des TSV Grafing den deutschen Meistertitel gewonnen hatte, stand das große Talent auch im Sand auf dem obersten Podestplatz der nationalen U16-Konkurrenz.

Von Setzlistenplatz zwölf aus war Robin Bein, der im Sand für Beach4U aufschlägt, gemeinsam mit Maximilian Knoglinger (SV Lohhof) auf der Beachanlage der TuS Rüppurr ins Meisterrennen gestartet. „Eigentlich war es das erste richtige Turnier, das wir zusammen gespielt haben“, erklärte Bein, der für gewöhnlich mit seinem Vereinskollegen Tristan Mohr ein kongeniales Beachteam bildet.

So konnten Bein/Mohr bereits mehrere Landesmeistertitel in den jüngeren Jahrgangsstufen abräumen, vor wenigen Wochen die Silbermedaille bei den Bayerischen Meisterschaften (BM) der älteren U18-Junioren und schließlich den BM-Titel in der U17 gewinnen. Das verlorene U18-Finale nagte allerdings noch hörbar am Grafinger Volleyballtalent: „Das war schon unglücklich, weil wir nicht unser eigentliches Niveau abrufen konnten.“

Wenn ich eine Deutsche Meisterschaft gewinne, ist mir die Finalniederlage bei der Bayerischen gar nicht mehr so wichtig.

Ein paar Anlaufschwierigkeiten in den Abläufen auf dem Feld hatte Bein indes bei seinen ersten gemeinsamen Ballwechseln mit Maxi Knoglinger eingeplant. „Wir hatten mehrere Drei-Satz-Spiele dabei, wo es durchaus knapp war“, sagte Robin Bein. Eines davon bereits im zweiten Vorrundenspiel. Der 2:1-Erfolg über die an Fünf gesetzten Luk Hansen/Filo Wüst stellte sich jedoch als Fingerzeig dafür heraus, dass es für das oberbayerische Duo in diesem Turnier noch weit gehen könnte.

„Unsere Blockabwehr-Strategie hat dann sehr gut funktioniert und unser Sideout ist gut gestanden“, fasste Robin Bein die aus seiner Sicht wesentlichen Erfolgsfaktoren in den anschließenden K.o.-Spielen zusammen. Nach zwei weiteren Tiebreak-Siegen sorgten Bein/Knoglinger im Viertelfinale für ein dickes Ausrufezeichen: In glatt zwei Sätzen (15:6, 15:11) führten sie die Top-gesetzten und amtierenden U16-Landesmeister aus Neubrandenburg, Ole Beiersdorf/Noah Braun, regelrecht vor.

Entsprechend gewarnt waren ihre Vorrundengegner Hansen/Wüst bei ihrem Wiedersehen im Halbfinale. „Wir haben aber grundsätzlich jedes Spiel und jeden Gegner ernst genommen“, betonte Robin Bein, dass er sich nicht vom Vorrundensieg in Sicherheit wiegen lassen wollte. Am Ende einer wahren Hitzeschlacht bei über 30 Grad hatten Bein/Knoglinger daher abermals das bessere Ende für sich (16:14, 15:12).

Sie standen damit im Endspiel. Dort warteten die beiden Brandenburger Paul Fürste/Karl Reinsberger, doch die Favoritenrolle war angesichts des bisherigen Turnierverlaufs glasklar verteilt.

Dieser wurden die Oberbayern im ersten Durchgang gerecht – 15:11. Bereits mit einem Bein auf dem obersten Siegertreppchen, kamen im zweiten Satz dann aber doch die Nerven ins Spiel. Beinahe hätten die Brandenburger den Tiebreak erzwungen und lagen schon mit 14:11 Punkten in Front. Mit einem Kraftakt und im entscheidenden Moment einem ruhigeren Händchen, gelang Bein/Knoglinger die Aufholjagd und schließlich das 19:17 für den 2:0-Triumph.

Sein erstes DM-Gold im Beachvolleyball konnte Robin Bein erst mit etwas Abstand richtig genießen und einordnen. „Direkt nach dem Finale waren wir erstmal richtig fertig. Die Meisterfeier war also dann nicht so eine Riesenaktion“, verriet Bein lachend auch einen angenehmen Nebeneffekt, der sich schnell bei ihm eingestellt habe: „Wenn ich eine Deutsche Meisterschaft gewinne, ist mir die Finalniederlage bei der Bayerischen gar nicht mehr so wichtig.“

Wie und vor allem mit wem es in der Beachsaison 2024 nach seinem bisher größten Erfolg weitergeht, kann Robin Bein noch nicht genau abschätzen: „Mein Partner für nächstes Jahr steht noch nicht fest.“