Badminton-Ass Eberl ist Deutschlands Altersklassenspielerin des Jahres

Teilen

Tanja Eberl: WM-Fahrerin aus Egmating. © KN

Badmintonspielerin Tanja Eberl aus Egmating verteidigt Deutschen Meistertitel, löst ihr WM-Ticket und wird als Altersklassenspielerin des Jahres ausgezeichnet.

Egmating – Jetzt ist es amtlich: Tanja Eberl (56) aus Egmating hat sich die Teilnahme bei den Weltmeisterschaften der Altersklassen im Badminton in Südkorea gesichert. Bei den 36. Deutschen Meisterschaften in Herrenberg stand die ehemalige Bundesliga-Spielerin gleich dreimal auf dem Podest und sicherte so ihre Nominierung ab.

Über 500 Altersklassenathletinnen und -athleten insgesamt nahmen bei dem teilnahmestärksten Turnier Deutschlands teil, welches sich über drei Tage erstreckte. Am Freitag ging es mit der Einzeldisziplin los. Hier wiederholte die 56-jährige Eberl ihren Titelgewinn aus dem Vorjahr.

Titelverteidigung im Damen-Einzel

Im Finale trat sie gegen die Dauergewinnerin Elke Cramer aus Dillingen an, die den Einzeltitel bereits siebenmal in ihrer Karriere eingeheimst hatte. Doch dank ihrer überragenden Fitness konnte die Egmatingerin das Duell in zwei Sätzen mit 21:15 und 21:17 für sich entscheiden und sicherte sich so die Goldmedaille. Am Samstag ging es mit dem Damendoppel weiter.

Mit ihrer langjährigen Partnerin Brigitte Menacher aus Pfaffenhofen schaffte Eberl es problemlos ins Endspiel. Hier bekam es das bayerische Duo mit dem ebenfalls sehr eingespielten und erfolgsverwöhnten Doppel Elke Cramer/Silke Schneider (Dossenheim, Baden-Württemberg) zu tun. Letztlich mussten sich Eberl/Menacher den etwas konstanter spielenden Gegnerinnen mit 14:21, 13:21 nach Sätzen geschlagen geben, sicherten sich aber immerhin die DM-Silbermedaille.

Am Sonntag wurde die Disziplin Gemischtes Doppel ausgespielt. An der Seite von Holger Wippich (SG Robur Zittau) zog Tanja Eberl mit deutlichen Siegen bis ins Finale ein. Hier kam es zum Duell mit ihrem ehemaligen Bundesliga-Mannschaftskollegen Jürgen Schmitz-Foster (1.CfB Köln) und seiner Partnerin Anja Schwarze (TV Blomberg).

Netzroller stoppt Gold-Double

Bis Mitte des zweiten Satzes hatten Eberl/Wippich mit der aggressiven Spielweise ihrer Gegner noch Schwierigkeiten, doch dann gelang eine Aufholjagd von 8:15 auf 16:16. Jetzt stand das Spiel auf der Kippe, doch es fehlte das Quäntchen Glück für den Satzgewinn. Zwei Bälle, die hauchdünn ins Aus flogen und ein Netzroller auf Seiten der Nordrhein-Westfalen sorgten letztlich für die 16:21, 18:21-Niederlage.

Tanja Eberl hat sich mit der Gold- und den zwei Silbermedaillen bei den nationalen Titelkämpfen die Qualifikation in allen drei Disziplinen für die im September im südkoreanischen Jeonju stattfindenden Weltmeisterschaften gesichert. Neben den drei Medaillen und der WM-Qualifikation hatte Egmatings Badminton-Ass weiteren Grund zur Freude: Sie wurde im Rahmen der DM als Altersklassenspielerin des Jahres 2022 geehrt. ez/ola