Diana dominiert Aßlinger „Dorf-Olympiade“

Von: Wolfgang Herfort

Puls runterfahren und den Fokus scharf stellen konnten die Diana-Schützen um Markus Spötzl (vorne) beim Biathlon am besten. Standaufsicht Franziska Stanzl (li.) staunt. © Artist S.ROSSMANN

Lorenzenberger Diana-Schützen verteidigen bei 42. Aßlinger Gemeindesportfest vor 300 Schaulustigen ihren Titel.

Aßling – Der Finaltag des 42. Aßlinger Gemeindesportfestes versprach Spannung. Nur zwei Zähler trennten die drei Erstplatzierten vor den abschließenden sechs Disziplinen, die auf dem Schulsportgelände ausgetragen wurden. Rund 300 Aktive und Zuschauer verfolgten das Geschehen meist lautstark, egal wen es anzufeuern galt. Dass der Ausgang letztlich ziemlich eindeutig ausfiel, tat der Stimmung keinen Abbruch.

Obwohl alle Teilnehmer in den jeweiligen Disziplinen sichtlich ihr Bestes gaben, hatten die Diana-Schützen einen Sahnetag erwischt. Mit neun Zählern Vorsprung gaben sie der Konkurrenz das Nachsehen und verteidigten ihren Titel aus dem Vorjahr souverän. „Sowas hatten wir auch noch nie, dass ein Team am Finaltag nur erste und zweite Plätze belegt“, staunte Organisationsleiter Sepp Riesch über die Leistung der Lorenzenberger.

Diese hatten gleich bei der ersten Disziplin, dem Biathlon-Wettkampf, mächtig Dampf gemacht und alle anderen abgehängt. So sehr sich die TSVler und die Burschen aus Steinkirchen auch anstrengten, Diana war nicht zu bremsen, geschweige denn einzuholen. „Die haben einige Multitalente in ihren Reihen und waren entsprechend gut aufgestellt“, versuchte Riesch zu erklären. Eine derartige Dominanz am Abschlusstag habe es jedenfalls seines Wissens nach noch nie gegeben.

Selbst bei der „Wundertüte“, die erst direkt vor der Austragung ausgepackt wurde, holten Markus Spötzl und Heinz Kindseder für Diana Platz eins. Denn sie waren die Langsamsten. Auf notdürftig hergerichteten Rädern galt es auf der Tartanbahn, eine 25-Meter-Distanz so langsam wie möglich zu absolvieren – ohne abzusteigen und ohne die Bahnbegrenzung zu touchieren. Steher-Qualitäten waren also gefragt, was ohne die technischen Voraussetzungen der Drahtesel entsprechend problematisch war.

Bei der abschließenden Disziplin wurden dann erste Konditions- und Konzentrationsdefizite deutlich. Zwar wurde sehr gezielt das Tor vom Elfmeterpunkt ins Visier genommen, doch das Burschenfest am Vortag und der Saisonauftakt des TSV Aßling mit einem 5:1-Sieg (siehe Lokalsport Seite 7) waren offenbar nicht spurlos an einigen vorüber gegangen. Als erste Tropfen das Ende des 42. Aßlinger Gemeindesportfestes begleiteten, strahlte der Orga-Chef mit seinen Mitstreitern Michael Ströbele und Viktoria Stanzel um die Wette.

Wäre nicht das Fehlen ihrer erkrankten Kollegin Eva Sewald gewesen, die Veranstaltung „hätte besser kaum laufen können“. Jeder habe alles gegeben. „Schließlich will man sich nicht ein Jahr lang damit aufziehen lassen, sich eine Blöße gegeben zu haben.“ Und was nicht nur für Riesch noch wichtiger war: „Dass anschließend alle gemeinsam bei der Siegerehrung gefeiert haben. Darauf kommt’s an.“

Vollen Körpereinsatz legte das TSV-Duo (links) Peter Kirchlechner und der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Aßling, Franz Fiedler, in sein Sportgerät beim Herrensägen. © Artist S.ROSSMANN