Gemeindesportfest Aßling: Dianaschützen schlagen mit ihren Waffen zurück

Treffer! Beim Bogenschießen ging es hoch her. © privat

Lorenzenberger Dianaschützen klettern bei Aßlinger Gemeindesportfest an die Spitze. Maßkrugschieben und Boccia am Donnerstagabend ab 18.30 Uhr auf dem Programm.

Aßling – Gleich vier Disziplinen standen am zweiten Tag des 42. Aßlinger Gemeindesportfestes auf dem Programm. Wie erwartet war es der Tag der Dianaschützen. Der Titelverteidiger ließ in seiner Spezialdisziplin nichts anbrennen, brachte seinen Joker mit optimalem Ergebnis durch und eroberte im Zwischenklassement Rang eins. Bestleistungen zeigten hier die LG-Spezialisten Thomas Landinger (182 Ringe) und Lea Sewald (185).

„Es waren jede Menge Leute vor Ort, egal ob beim Bogenschießen in der Wieser Halle oder im Dorfgemeinschaftshaus bei den anderen drei Disziplinen und es herrschte wirklich eine gute Stimmung“, freute sich Organisator Sepp Riesch.

Die KLJB Dorfen hatte sich in Unkosten gestürzt und als Ausrichter des Dart-Wettbewerbs neue Scheiben und Pfeile mit Stahlspitzen angeschafft. Für die Teilnehmer zwar etwas ungewohnt, aber es gab keinen Ärger mehr wegen nicht steckenbleibender Darts. Am besten mit der neuen Situation kamen Michael Sobota (591) und Vroni Hilger (448) zurecht.

Bestes Kinderteam stellen die Georgsritter mit den Büchsenwurf-Assen Miriam Langsenlehner, Franzi Riesch und Juliane Fent

Gewohnt professionell ging’s an den Ständen der Diana-Schützen zu – die den Heimvorteil natürlich zu nutzen wussten. Der Ausrichter der Kinderdisziplin (Kulturverein) war der Meinung, dass die Mädels der Georgsritter vom „Büchsenberg“ kommen müssten, so schnell wie sie das Büchsenwerfen absolvierten. Franzi Riesch, Juliane Fent und Miriam Langsenlehner räumten hier am schnellsten ab, Tom Neumeier und Miriam Langsenlehner gewannen mit 170 Punkten den Shuffeleboard-Wettbewerb.

Beim Bogenschießen in der Halle von Hans Wieser zeigte sich, dass die nächste Generation des Aßlinger Gemeindesportfestes bereits in den Startlöchern steht. Denn die Arbeit mit Aufschreiben der Ergebnisse, Anleitung der Laienschützen hat bereits sein Filius Florian übernommen. Bester Bogenschütze war bei den Herren Albert Miethaner mit 98 von 100 möglichen Ringen. Bei den Frauen hatte Sophie Anetsberger (94) die Nase vorne.

Welche Ergebnisse der Mittwoch hervorbrachte, stand gestern bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Dafür ist aber fix, dass es heute am Anger Aßling sofort weitergeht. Ab 18.30 Uhr stehen dort das Maßkrugschieben und Boccia auf dem Programm. WOLFGANG HERFORT

Ergebnisse Tag 2

Dart: 1. BV Steinkirchen 1894; 2. TSV Aßling 1888; 3. Diana Lorenzenberg 1648; 4. Georgsritter 1634; 5. GTEV Aßling 1615; 6. BVE/KLJB 1607; 7. Voglhäusler 1551.

Luftgewehr: 1. Diana Lorenzenberg (Joker) 727; 2. BVE/KLJB 671; 3. TSV Aßling 656; 4. Trachtenverein 589; 5. Voglhäusler 543; 6. BV Steinkirchen 500; 7. Georgsritter 499.

Shuffleboard/Bixnwerfen: 1. Georgsritter, 2. TSV Aßling, 3. Diana Lorenzenberg, 4. GTEV Aßling, 5. Voglhäusler, 6. BV Steinkirchen, 7. BVE/KLJB.

Bogenschießen: 1. BVE/KLJB (J) 277; 2. Diana Lorenzenberg 274; 3. Trachtenverein 264; 4. TSV Aßling 244; 5. BV Steinkirchen 212; 6. Georgsritter 196; 7. Voglhäusler 184.

Stand nach Wettkampftag 2: 1. Diana Lorenzenberg (J) 41

2. TSV Aßling (J) 38

3. Trachtenverein Aßling (J) 30

3. Georgsritter (J) 30

3. BVE / KljB (J) 30

6. Burschenverein Steinkirchen 21

7. Voglhäusler 10

Mannschaften