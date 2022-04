Die bessere Bank macht den Unterschied

Von: Olaf Heid

Bloß kein Foul: Ebersbergs Georg Riedmaier frei am Kreis, begleitet von Marcel Hülssiep und Tobias Maier (r.). © Foto: Stefan Roßmann

Die Ebersberger Handballer haben sich im Bezirksoberliga-Derby (BOL) gegen den TSV Vaterstetten am Ende souverän mit 29:24 (16:15) Toren durchgesetzt. Entscheidend war am Ende die personell besser besetzte Auswechselbank.

Ebersberg – Forst United verbesserte sich in der Tabelle der Sechsergruppe, die bedingt durch etliche Nachholspiele weiter ein schiefes Bild aufweist, mit nun ausgeglichenem Punktekonto von 7:7 auf Rang drei, der TSVV ist Fünfter (5:5). „Das war wichtiger Sieg für uns“, freute sich Ebersbergs Teamsprecher Georg Riedmaier. „Jetzt haben wir noch drei Spiele vor uns, von denen wir möglichst viele gewinnen sollten.“

Denn die Situation in der BOL präsentiert sich weiterhin unübersichtlich. Während der Gruppenerste um den Aufstieg spielt, müsse der Letzte sicher absteigen. „Vielleicht auch der Vorletzte. Einer muss aber auch noch in die Relegation gegen eine Mannschaft aus der Parallelgruppe“, sieht Riedmaier in den derzeitigen Regularien (und auch dem gleitenden Abstieg) durchaus noch den einen oder anderen Fallstrick, der für Unsicherheit sorgt. „Wir sollten auf alle Fälle nicht unter die letzten Drei kommen. Dann bleiben wir sicher drin“, meinte der Sprecher.

Mit der gegen Vaterstetten gezeigten Leistung könnte es seiner Mannschaft durchaus gelingen. Die Ebersberger Hausherren hatten im Derby mehr Aktivposten zur Hand. „Wir hatten viele Optionen und auch bei Wechseln keinen Leistungseinbruch, während Vaterstetten fast mit der ersten Sieben durchgespielt hat“, meinte Riedmaier. Dazu präsentierte sich Teamkollege Marco Beffa extrem treffsicher und war mit acht Toren der beste Schütze der Partie. Auch die Gigler-Brüder oder Marius Bruder am Kreis sorgten für Impulse.

Dazu war an den United-Torhütern Thomas Holzner und dem jungen Jakob Stocker für die TSVV-Werfer oft kein Vorbeikommen. Wie auch Gästetrainer Tom Eck bemerkte: „Sie haben stark gehalten“, lobte er diese und haderte zugleich mit der schlechten Chancenverwertung der Seinen. „Wir haben einfach zu viel verworfen, und am Ende sind uns die spielerischen Mittel und Kräfte ausgegangen.“ Man habe gemerkt, dass seinem Team der Spielrhythmus fehle, so Eck: „Das war ein verdienter Sieg für Ebersberg.“ OLAF HEID

Ebersberg: Jakob Stocker, Thomas Holzner (beide im Tor); Jakob Riedmaier, Stefan Schablowski (1), Yannick Broß (2), Marco Beffa (8/5), Leonhard Riedmaier (1,), Milan Pekic (4), Georg Riedmaier (2), Marius Bruder, Sebastian Schechner (1), Benedikt Gigler (2), Raphael Gigler (5), Severin Riedmaier (3).

Vaterstetten: Michael Bähr, Thomas Degmeyr (beide im Tor); Roman Recknagel (1), Tim Hoffmann (5), Martin Kuhn (1), Paul Rieger, Niklas Stumpf (1), Francis Müller (7/7), Luis Neckar (1), Sebastian Langenhan, Jacob Dietzmann, Tobias Maier (5), Marcel Hülssiep (2) und Bastian Weiper (1).