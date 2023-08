Die Entwicklung bleibt das Ziel bei den Baldham Boars

Von: Julian Betzl

Wildschweinschädel mit runder Beute: Das Baldhamer Team-Maskottchen muss jeder Boars-Spieler vor den Heimspielen im Dugout einmal anfassen. © stefan rossmann

Die Abstiegssorgen bei den Baseballern der Baldham Boars sind passe. Jetzt fokussiert sich das Team von Lucas Traut auf Entwicklungschancen wie sie das Heimspiel am Samstag gegen Heidenheim bietet.

Baldham – Ellwangen war für die Baldham Boars auf jeden Fall die über 200 Kilometer lange Anreise wert gewesen. Schon das Spielfeld am Hungerberg war eine Schau, wenn auch eine kuriose. So musste sich Sam Katz vergangenen Sonntag als Right Fielder auf einer hügeligen Anhöhe positionieren, um dann bei kürzeren Schlägen erst bergab und über eine Tartanbahn auf den „normalen“ Teil des Baseballplatzes zu gelangen.

„Sehr abstrus“, stufte Boars-Coach Lucas Traut das Geläuf für die 2. Bundesliga ein, „ich weiß nicht, wie das erlaubt ist.“ Sei‘s drum. Durch die beiden Auswärtssiege (5:2, 8:2) hat sich Trauts Team vorerst unter den Top-Drei der Abstiegsrunde einquartiert und gleichzeitig die Ellwangen Elks auf Rang acht – dem einzigen Abstiegsrang – noch fester gesetzt.

Wir können nirgendwo mehr hin. Und allein schon, dass wir in die Play-Downs gekommen sind, war für viele Spieler schon ein Schlag in die Motivation.

„Von unserem Record her, müsste das jetzt schon der sichere Klassenerhalt für uns gewesen sein“, erklärte Traut. „Angeblich gibt es jetzt dieses Jahr aber doch gar keinen einzigen Absteiger mehr.“ Inmitten der undurchsichtigen Verbandspläne und Kommunikationsstrategie stellt sich daher die Frage, wofür die Baldhamer Baseballer am morgigen Samstag, ab 12 Uhr im heimischen Ballpark an der B304 gegen die Erstligareserve der Heidenheim Heideköpfe, und an den fünf anschließenden Play-Down-Spieltagen eigentlich noch antreten?

„Wir können nirgendwo mehr hin. Und allein schon, dass wir in die Play-Downs gekommen sind, war für viele Spieler schon ein Schlag in die Motivation“, meint der Boars-Coach. „Aber wir spielen ja nicht, um nicht abzusteigen. Wir spielen weil wir gerne Baseball spielen, alle dieses Spiel lieben und uns verbessern wollen. Das macht eben umso mehr Spaß, wenn man Spiele gewinnt.“

Gäste-Kader hängt von Erstliga-Playoffs ab

Die Boars füllen die Motivationslücke für den Rest der Saison quasi mit einem Vorbereitungsansatz auf die nächste aus. Dafür kommt der Tabellenzweite aus Heidenheim gerade recht, wenngleich Traut den Gäste-Kader aufgrund der Playoff-Teilnahme von Team eins etwas geschwächt erwartet. „bei uns sind diesmal fast alle Spieler wieder da. Aber wir müssen unser Top-Game abrufen.“

Lediglich Justin Fürböck hat sich nach seiner EM-Teilnahme mit Österreichs U23 (Platz sieben) noch eine Urlaubspause verdient. Taktisch möchte Traut von seinen Jungs eine etwas geduldigere und überlegte Performance am Schlagmal sehen. „Da hatten wir nach unserer Führung schon im zweiten Inning zu große Augen und waren bei Würfen durch die Mitte zu gierig auf den weiten Schlag.“ Das Saisonziel bleibt eben die Entwicklung.