Bei Forst United hat Entwicklung weiter Vorrang

Von: Olaf Heid

Durchsetzungsvermögen beweisen: Das wollen Christina Schweiger und United im Duell gegen den HC Erlangen. © sro

Es ist das Spiel eins nach der überraschenden Trainerumwälzung beim Frauen-Drittligisten TSV EBE Forst United. Im Heimspiel gegen den HC Erlangen (Anwurf 18.15 Uhr, Dr. Wintrich-Halle) treten die Ebersberger Handballerinnen das erste Mal unter Leitung des Übergangstrainerpaares Stefan Schablowski und Felix Mäsel an.

Ebersberg – Nach dem „nicht ergebnisorientierten“, einvernehmlichen Abschied von Cheftrainer Konstantin Schlosser (Co-Trainer Jonas Habdank bleibt als Jugendcoach erhalten) wird das neue Interims-Duo die Mannschaft von der Seitenlinie aus antreiben. Beide sind im United-Nachwuchs als Übungsleiter aktiv, beide haben einen Großteil der Ebersberger Spielerinnen über die Jahre hinweg durch die Altersklassen begleitet. Schablowski hat die U17-Juniorinnen (Bayernliga) derzeit unter seinen Fittichen, Mäsel die ebenso in der höchsten Klasse des Freistaats beheimatete weibliche U19.

Ihr Engagement soll im Sommer enden. Bis dahin hofft man eine möglichst langfristige Lösung für die Nachfolge auf dem Trainerstuhl beim Bald-Bayernligisten geklärt zu haben. „Dass die Saison schwierig werden würde und der Abstieg bereits besiegelt ist, ist uns allen klar“, sagt Mäsel, zugleich Spartenleiter weiblich bei Forst United. Es sei jahrelang immer bergauf gegangen, denkt er an die Anfänge in der Bezirksliga zurück. „Das ist eine brutale Entwicklung.“ Nach vier Aufstiegen in Folge und dem historischen Drittliga-Gastspiel komme es nun zu einer Zäsur.

Aber es sei kein Rückschritt, sondern eher eine Etappe der Entwicklung. „Vielleicht muss man mal einen Schritt zurück machen, um wieder nach vorne zu kommen“, betont Mäsel. Denn trotz der vielen Niederlagen hätten die Spielerinnen von dem einen Jahr Drittklassigkeit profitiert.

Und noch ist das Abenteuer ja nicht zu Ende. Fünf Spiele stehen Ebersberg noch bevor. Das erste folgt daheim gegen Erlangen. Der Interimstrainer der United-Ersten hat „keine guten Erinnerungen“ ans Hinspiel in Franken. Damals musste Mäsel kurzfristig einspringen, da beide Trainer krankheitsbedingt passen mussten. „Wir haben keinerlei Zugriff in der Abwehr bekommen. Das war wild“, erinnert sich der Ebersberger Spartenleiter an die 25:40-Pleite. Im Rückspiel sitzt er wieder auf der Bank.

„Selbstverständlich wünschen wir uns den maximalen Erfolg für die Mannschaft in den letzten fünf Spielen“ erklärt Schablowski, der davor um 16 Uhr bereits die U17 gegen Schwabmünchen betreut. Er ist sich aber auch bewusst, dass „jetzt niemand mit plötzlichen Siegen rechnen kann. Wir werden alles geben und versuchen, für eine Überraschung zu sorgen.“

Allerdings schwimmt der HCE nach dem Sieg gegen Nellingen auf einer Erfolgswelle. Die Franken sind auf die Punkte im Abstiegskampf (aktuell Platz sieben) angewiesen und werden sich beim Tabellenvorletzten und Fixabsteiger – trotz dessen neuen Trainerduos – keine Blöße geben wollen.