„Die Größte Brisanz“: Handball-Derby Ebersberg gegen Grafing

Von: Julian Betzl

In Derby-Form: Ebersbergs Kapitän Georg Riedmaier (re.). © SRO EBERSBERG

Wenn in der Handball-Bezirksoberliga der Männer der TSV EBE Forst United und TSV Grafing aufeinandertreffen, „geht`s bloß ums Gewinnen“.

Ebersberg – „Ich sage es immer wieder: Das ist für mich das Derby mit der größten Brisanz!“ Während seine jüngeren Spieler eifrig in den sozialen Medien die Werbetrommel rühren, kommuniziert Ebersbergs Trainer Till Senftner seine Vorfreude auf das Bezirksoberliga-Duell mit dem TSV Grafing (mit dieser Ausnahme) ausschließlich in der Kabine der Kreisstadt-Handballer.

Für das vorletzte Heimspiel in dieser Saison erwartet der Tabellenzweite am Samstagabend eine proppenvolle Dr. Wintrich-Halle (Anwurf 19 Uhr). „Da ist die Tabelle wurscht, da geht‘s nur ums gewinnen. Die Jungs sind heiß und haben richtig gut trainiert. Ich hoffe sogar, dass das Wetter schlecht bleibt, dann ist die Stimmung noch besser“, hat Senftner bereits Wind davon bekommen, dass sich die Hausherren wohl auf den Tribünen-Support aus anderen TSV-Abteilungen stützen können.

„Wir sind aber genauso heiß!“, beginnt für Grafings Abteilungsleiter Thomas Ernst das erste Gegenhalten mit den Ebersberger „Favoriten“ bereits auf verbaler Ebene. „Wenn wir wie in der letzten Saison in Ebersberg gewinnen und wieder ein Unentschieden nach Derbys erreichen können, sind wir sehr zufrieden“, muss Ernst allerdings in Maxi Skladanowski und Kilian Gassner den Ausfall der beiden stärksten Deckungsspieler bei den Bärenstädtern beklagen.

Mit Ausnahme von Maxi Riedmaier (Knieprobleme) hat Till Senftner alle Eber an Bord, um das gemeinsam kommunizierte Ziel zu erreichen: „Der Tenor im Team ist, dass wir die beste Saison seit Ewigkeiten spielen und jetzt ganz klar Platz zwei behalten wollen.“ Nach der Vorrunde noch trostloser Sechster, haben sich die Ebersberger mit sieben Rückrundensiegen aus acht Partien an der Restkonkurrenz des bis dato unbesiegten Meisters FC Bayern vorbeigedrückt. „Wobei Blumenau noch einen Punkt lassen muss“, ergänzt Senftner, wenn er von drei abschließenden Siegen seines Teams aus rechnet.

Ausgerechnet hatten sich die Grafinger mit Blick auf den dezimierten Kader, vermutlich noch mehr vor dem Hinspiel (27:34) verloren. „Mit einer cleveren Spielweise haben wir in Ebersberg aber schon öfter was geholt“, will Ernst aber nicht ins Detail gehen.