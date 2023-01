Handball Bezirksoberliga: Ebersbergs grüne Dauerdruckwelle überrollt SG Süd/Blumenau

Von: Julian Betzl

Da ist sehr viel Potenzial da, mehr als die Jungs vielleicht ahnen. Ebersbergs Trainer Till Senftner Kontrolliert und kaltschnäuzig schaut sich Ebersbergs Leonhard Riedmaier (rechts) Blumenaus Torhüter Manfred Maurer aus. Ein Sinnbild für den überzeugenden Heimauftritt der Kreisstädter. Ich glaube fest an den Bayern-Übermut! Till Senftner über die Ebersberger Außenseiterchancen im Aufstiegsrennen der Bezirksoberliga. © stefan rossmann

Ebersbergs Handballmänner melden sich mit souveränem 37:32-Heimsieg gegen SG Süd/Blumenau im Aufstiegsrennen der Bezirksoberliga an.

Ebersberg – Wunderbar kurz müssen sich die Laufwege zurück in die eigene Spielfeldhälfte für die Handballmänner des TSV EBE Forst United angefühlt haben. Waren diese Wege doch gerade im zweiten Spielabschnitt des Rückrundenauftakts gegen die SG Süd/Blumenau in erfreulicher Regelmäßigkeit mit Jubelgesten in Richtung der Ebersberger Ersatzbank verbunden. Elf von zwölf eingesetzten Feldspielern durften sich beim 37:32 (17:14)-Erfolg in die Torschützenliste der Heimmannschaft eintragen.

Lediglich Maximilian Riedmaier, der bei seinen Einsätzen primär die Abwehr entlasten sollte, ging toretechnisch zwar leer aus. An einer „geschlossenen Mannschaftsleistung, genau so wie ich sie mir wünsche“, hatte der Defensivspezialist in den Augen von TSV-Trainer Till Senftner aber kein bisschen weniger Anteil. „Alle haben ihren Job richtig klasse gemacht“, schwärmte Senftner vom bis dato vielleicht besten Auftritt seiner Schützlinge in der laufenden Bezirksoberliga-Runde.

„Das war von Anfang an einfach sehr souverän, die Mannschaft hat das sehr konzentriert gespielt. Man hatte nie das Gefühl, das wir das aus der Hand geben“, habe Senftners Team selbstredend der 5:0-Lauf (4.) den Spieleinstieg erleichtert. Der Tabellenvierte aus München berappelte sich und konnte den Spielstand in der Folge dreimal ausgleichen (8:8/17.). Nur fanden die Kreisstädter offensiv ihren Rhythmus wieder und „hinten hat Basti ab der 25. Minute sein Tor verriegelt und super gehalten“, lobte Senftner seinen Schlussmann Sebastian Faltl für eine „Topleistung“.

Beffa-Brüder erstmals gemeinsam auf der Platte

Etwas widerwillig habe Senftner seinem heiß gelaufenen Goalie zu Beginn des zweiten Durchgangs eine Verschnaufpause verschaffen wollen – und ließ Faltl letztlich die gesamte Restspielzeit auf der Bank sitzen. Schlichtweg, da der vormalige Handball-Rentner Daniel Beffa nachweislich neues Feuer gefangen und sich als Ersatztorwart nahtlos in die Ebersberger Galavorstellung eingefügt hatte. Mutmaßlich angeheizt durch das lang ersehnte Zusammenspiel mit seinem jüngeren Bruder Marco, war die gemeinsame Pflichtspiel-Premiere der Beffa-Brüder die Kirsche auf dem Ebersberger Sahnetag.

„Basti hat zum Schluss ein paar unglückliche Tore bekommen und bei Daniel ist es dann auch so gut gelaufen, dass ich ihn nicht mehr rausholen wollte“, freute sich der TSV-Coach, dass er aktuell also zwischen dem Pfosten genauso wie im Feld personelle „Luxusprobleme“ zu moderieren hat. Welch enormes Potenzial in diesem „Luxuskader“ schlummert, sofern dieser so „ruhig, diszipliniert, konzentriert und konstant“ zu Werke geht wie gegen Süd/Blumenau, hat sich Till Senftner schon oft ausgemalt.

„Da ist sehr viel Potenzial da, mehr als die Jungs vielleicht ahnen“, führt Ebersbergs Trainer Senftner aus, dass er speziell vom Lern- und Reifeprozess der jüngeren Spieler begeistert sei. „Momentan ist die Kaderbreite nicht nur riesig, sondern bringt ein konstant hohes Level auf die Platte. Jeder kann unglaublich viel Power geben, weil er weiß, dass er einen Backup hat. Jetzt versuchen wir, auf diesem konstant hohen Level über 60 Minuten lang Druck aufzubauen.“

Wir greifen den zweiten Platz an! Das ist kein utopisches Ziel. Wir haben ja nix mehr zu verlieren und aktuell macht‘s richtig Spaß.

Unter dieser unnachgiebig grünen Druckwelle knickten die Gäste nach gut 40 Spielminuten ein. Nachdem zwei konsekutive Strafzeiten für Georg und Severin Riedmaier überstanden waren, ließen die Hausherren ihrem „Top-Level“ (Senftner) in der Dr. Wintrich-Halle freien Lauf und markierten 13 Treffer binnen 19 Minuten. Tabellarisch taugt dieser vielversprechende Jahresauftakt der Forst-Männer noch nicht zum großen Wurf.

Allerdings bläst Till Senftner für den Tabellenfünften – neun Punkte Rückstand auf den weiterhin verlustpunktfreien Primus FC Bayern – lautstark zur Aufholjagd. „Wir greifen den zweiten Platz an! Das ist kein utopisches Ziel. Wir haben ja nix mehr zu verlieren und aktuell macht‘s richtig Spaß.“ Auch Senftners Aufstiegstraum platze erst, wenn das Verbandssiegel drauf ist. „Ich bin selbst schon mal als Zweiter überraschend aufgestiegen, als die Saison schon vorbei war. Es gibt genügend Konstellationen, in der der zweite Platz reichen könnte.“

Aktuell berechtigt zwar nach wie vor nur die Meisterschaft zum Landesligaaufstieg. Aber wieso sollte man den Titel bei noch zehn ausstehenden Partien eigentlich vorzeitig abschreiben? „Ich glaube fest an den Bayern-Übermut!“, bekennt Senftner lachend. „Lass die mal drei Spiele wegen Verletzungen oder Leistungstief vermasseln, oder weil der Gegner parat und präsent ist. Da müssen wir dann da sein! Und sollten die Bayern das tatsächlich durchziehen, haben sie das natürlich absolut verdient.“

TSV EBE Forst United: Sebastian Faltl, Daniel Beffa (beide im Tor), Jakob Riedmaier (3), Stefan Schablowski (3), Yannick Bross (6), Marco Beffa (1), Leonhard Riedmaier (5), Milan Pekic (2), Maximilian Riedmaier, Georg Riedmaier (3), Sebastian Schechner (3), Benedikt Gigler (2), Raphael Gigler (3), Severin Riedmaier (6).

