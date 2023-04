Merkur CUP: Die Jagd auf Finaltickets beginnt

Von: Olaf Heid

Teilen

Siegesgewiss, es geht wieder los: Die Vorrundenturniere des Merkur CUP starten an diesem Wochenende. © Christian Riedel / fotografie-ri

Merkur CUP Vorrundenturniere der E-Juniorenkicker starten morgen in Ebersberg und Grafing.

Landkreis – Die Buben und Mädchen haben diesem Wochenende entgegengefiebert. Die 29. Auflage des Merkur CUP beginnt für sie mit den Vorrundenturnieren. Während die U11-Juniorinnen in Lengdorf (Kreis Erding) den Auftakt machen, wird im Ebersberger Waldsportpark und im Grafinger Stadion Offensivfußball Trumpf sein.

Denn diese spezielle Regel bleibt unverändert: Erzielt eine Mannschaft in einem Spiel drei oder mehr Tore, erhält sie den Zusatzpunkt. Beispiel: bei 4:3 Toren erhält Mannschaft A vier Punkte und Mannschaft B eben diesen einen Zusatzzähler.

Die Gruppensieger und Zweitplatzierten qualifizieren sich fürs Kreisfinale, das am Donnerstag, 18. Mai, um 10 Uhr, stattfindet. Die anschließenden Bezirksfinals folgen am Wochenende, 1./2. Juli. Das große Merkur CUP-Finale steigt im Sportpark der SpVgg Unterhaching am Samstag, 15. Juli.

Dort werden sich auch die acht besten Mädchenteams einfinden – vielleicht ist auch eines der fünf gemeldeten Formationen aus dem Kreis Ebersberg dabei. Gleich vier von ihnen sind an diesem Sonntag im nördlichen Nachbarlandkreis bereits im Vorrundeneinsatz: Die U11-Juniorinnen des TSV Aßling bekommen es auf dem Sportplatz des FC Lengdorf ab 10 Uhr in ihrer Gruppe mit dem starken Nachwuchs des FC Moosinning zu tun, während die Mädels des TSV Poing in Gruppe 3 (ab 14 Uhr) auf den Rivalen der SpVgg Markt Schwabener Au treffen. Zudem sind auch die Talente des TSV Grafing vorort. In ihrer Gruppe 4 wollen sie sich unter anderem gegen die Mädels des Gastgebers behaupten und den Traum vom großen Finale am Leben erhalten.

Die Mannschaft des SC Baldham-Vaterstetten tritt hingegen erst am 1. Mai in Grasbrunn zu ihrem Vorrundenturnier an. Alle eint der Wunsch, sich zuerst das Ticket für eines der beiden Bezirksfinal-Turniere am 24. Juni zu sichern. Danach darf vom großen Finale in Haching geträumt werden.

ist das weltweit größte E-Jugendturnier. Es wird vom Münchner Merkur mit dem BFV veranstaltet und von den Premiumsponsoren ESB Energie Südbayern, Radio Arabella und uhlsport gefördert. Außerdem unterstützen FC Bayern München und die SpVgg Unterhaching das Turnier. ESB ist zudem Fairplay-Partner des Merkur CUP sowie Förderer des Nachhaltigkeitsprojektes. Als lokaler Partner unterstützt die Raiffeisen-Volksbank Ebersberg das Turnier.