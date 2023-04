Grafings Basketballer: „Die Kirsche auf einer geilen Saison“

Von: Julian Betzl

Grafinger Jumpman: Maxi Achatz (li.) übernimmt auch auf dem Parkett Verantwortung. © SRO EBERSBERG

TSV Grafing reist am letzten Spieltag der Basketball-Bezirksliga für mehr als nur ein Meisterspalier nach Straubing.

Grafing – Die Grafinger Basketballer haben ausdrücklich keine Probleme, sich auch im Wohnzimmer der TSV-Fußballer heimisch zu fühlen. Mit rund 20 Abteilungsmitgliedern machten es sich die Korbjäger für ihre Jahreshauptversammlung im Stadionstüberl gemütlich. In lockerer Runde bedankte sich Abteilungsleiter Maximilian Achatz für den großen ehrenamtlichen Einsatz auf den Betreuer-, Schiedsrichter-, und Übungsleiterpositionen.

Das allgemein große Engagement sei nur einer der Gründe, weshalb die Basketballsparte „so stabil durch die Pandemie“ gekommen sei, wie Pressesprecher Leo Baumgartner im Nachgang betont. „Im Gegensatz zu vielen anderen Sparten und Vereinen im Umkreis, haben wir heuer mit 137 einen neuen Höchststand an Mitgliedern verzeichnet.“ Gerade die mittelfristigen Vorzüge eines florierenden Nachwuchsbereichs kommen inzwischen auch bei den Bezirksliga-Herren der Bärenstädter an.

„Externe Verstärkungen hatten wir schon lange nicht mehr. Wir ziehen uns unsere Nachwuchsspieler eben selber ran“, betont Baumgartner stolz, der auch wegen der punktuellen Frischzellenkur auf eine „richtig geile Saison“ mit der Mannschaft um Spielertrainer Tobias Lieb zurückblicken kann. Ein Eindruck, den selbst die 67:79-Niederlage im letzten Heimspiel der Runde gegen die Drittvertretung der Baskets Vilsbiburg nicht eintrüben konnte.

„War ein bisschen unglücklich, dass ausgerechnet die beiden Spiele gegen die direkten Konkurrenten so weit nach hinten verlegt wurden“, trauert Baumgartner dem verpassten Meister- und Aufstiegscoup keinesfalls nach. „Nächstes Jahr hätten wir in der BOL wohl eh noch nicht so viel Spaß gehabt. Wir brauchen noch ein Jahr zur Vorbereitung. Aber diese Saison ist bei uns echt gut was zusammengewachsen.“

Gerade im Hinblick auf die neue Gruppeneinteilung, sieht Baumgartner die mutmaßlich „deutlich stärkere“ Bezirksliga, mit mehr Münchner Mannschaften, im nächsten Jahr als guten Probelauf für eine potenzielle Aufstiegsmission an. „Da können wir dann unsere BOL-Tauglichkeit zeigen!“

Kommenden Samstag (14 Uhr) will das erneut dezimierte TSV-Team noch einen starken Saisonabschluss im Gastspiel beim verlustpunktfreien Liga-Champion DJK SB Straubing hinlegen. „Straubing noch mal richtig zu ärgern, wäre die Kirsche auf dieser Saison!“

TSV Grafing: Maximilian Achatz (24), Oliver Marcus Achatz (6), Maximilian Bamberger, Andre Bickley (18), Bojan Dimitrov (2), Matthias Ertl (2), Christoph Freitag, Raphael Kursawe, Tobias Lieb, Luis Menzel (6), Sebastian Weide, Dominik Zinner (9).