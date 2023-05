Volleyball U16: Die nächste Grafinger Gold-Generation

Von: Julian Betzl

Die Deutsche Nummer Eins: Grafings U16-Volleyballer mit (hinten, v.l.) Co-Trainer Uli Schäffner, Timur Kröger, Janno Jell, Lukas Schäffner, Robin Bein, Coach Fabian Siegel; (Mitte, v.l.) Tristan Mohr, Moritz Haußmann, Nick Kaupa, Jakob Mayershofer, Mika Werner, Lian Halm, Basti Ziller sowie (vorne) Mika Takano. © Verein

Die U16-Volleyballjunioren haben nach 2019 zum zweiten Mal die Deutsche Hallenmeisterschaft gewonnen. In Brandenburg an der Havel krönte sich das Team von Fabian Siegel und Uli Schäffner zum Champion. Überragender Spieler des Turniers war Tristan Mohr.

Grafing – Die Anreise war chaotisch. „Wegen des Bahnstreiks ist unser gebuchter ICE 35 Minuten zu früh aus München abgefahren. Dann haben wir zwei Stunden auf einen völlig überfüllten Zug gewartet“, berichtete Fabian Siegel. Dem Nachwuchstrainer des TSV Grafing und seinem Co Uli Schäffner boten sich während der folgenden gut vierstündigen Zugfahrt in Richtung Berlin auf seinen Kontrollgängen durch die sieben Waggons etliche, allerdings erst in der Retrospektive, „sehr witzige Bilder“.

Da so gut wie keiner der U16-Volleyballer einen Sitzplatz ergattert hatte, kauerten sich die Jungs zwischen Koffer im Gang, lagen unter den Sitzbänken – oder lümmelten sich notgedrungen in die Gepäckablage. Vielleicht hatte es auch mit der unentspannten Anreise zu tun, dass sich Siegels Schützlinge im ersten Gruppenspiel gegen den Kieler TV anfangs noch überraschend schwer taten.

„Letztlich haben wir aber dann alle Sätze extrem deutlich gewonnen“, fasste Siegel die Pflichterfüllung gegen Kiel, Lüneburg und Biedenkopf auch unter dem Gesichtspunkt „sehr positiv“ zusammen, als dass die vier jüngsten Grafinger Sebastian Ziller, Lukas Schäffner, Jakob Mayershofer und Nick Kaupa (alle Jahrgang 2010) ordentlich Einsatzzeiten bei ihrer ersten DM-Teilnahme sammeln konnten.

Das änderte sich planmäßig am zweiten Turniertag spätestens nach dem problemlosen 2:0-Viertelfinalsieg über die SG Heidelberg. Halbfinalgegner Leipzig hatte Siegel schließlich vor Turnierstart zum engen Kreis der Titelfavoriten gezählt – und war umso erstaunter, dass die Bärenstädter die L.E. Volleys im ersten Satz mit 25:20 geradezu vorführten. „Leider haben wir im zweiten aus dem Nichts heraus große Probleme bekommen und waren alle von der Rolle“, wunderte sich der TSV-Coach diesmal über das genau umgekehrte Resultat.

Maßgeblich sei es im Tiebreak Tristan Mohr zu verdanken gewesen, dass der Grafinger Titeltraum nach Rückständen von 8:12 und 12:14 nicht hier schon platzte. „Tristan hatte eine Energie, wie ich sie noch nie gesehen habe und uns mit drei Assen und einem Angriffspunkt gerettet“, schwärmte Siegel, nachdem Mika Takano mit einem Ass zum 19:17 das Finalticket für die Bären städter gelöst hatte.

„Tristan hat uns auch durchs Finale getragen und uns in jeder Drucksituation die Punkte geholt. Er war der alles überragende Spieler des Turniers.“ Überragend sei auch die Atmosphäre in der proppenvollen Brandenburger Halle gewesen, als das Ausrichterteam des VC Blau-Weiß überraschend den TSV-Junioren im Titelmatch gegenüberstand. Unter den gut 700 tobenden Zuschauern hatten sich auch sechs Vereine mit den Oberbayern solidarisiert und den Megafonen und Trommeln der Brandenburger Paroli geboten.

„Sehr nervös“ gab Siegels Team den ersten Durchgang 20:25 im Brandenburger Hexenkessel ab und lag auch zu Beginn von Satz zwei mit 2:5 zurück. Dann nahm Fabian Siegel ein Timeout, appellierte daran, „nicht den Mut zu verlieren“, und beklatschte daraufhin einen Grafinger Dominanzlauf zum 25:18. Wiederholt blockte sich Tristan Mohr zum Unterschiedspieler im Tiebreak (12:10), ehe die Brandenburger den letzten Aufschlag von Lukas Schäffner nach Annahme über die Vier einen guten Meter ins Seitenaus droschen.

Mit dem 15:12 und der Grafinger Jubeltraube schloss sich irgendwie auch der Titelkreis, den einige Spieler in dieser U16-Konkurrenz 2019, beim ersten nationalen Titelgewinn in der Grafinger Vereinsgeschichte, begonnen hatten. Sie feierten nun fast gleichzeitig in Mühldorf nun U20-Gold (wir berichteten). Einen Unterschied zur ersten Gold-Generation wollte Meistercoach Fabian Siegel aber doch betonen: „Mit nur einer Ausnahme sind wir eine komplette Mannschaft aus Grafinger Jungs.“