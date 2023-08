Baldham Boars: Die „Super-Liga“ bei den Playdowns im Hinterkopf

Von: Wolfgang Herfort

Die Baseballer der Baldham Boars starten am Sonntag in Erlangen verspätet in die Abstiegsrunde der 2. Bundesliga Süd-Südost.

Baldham – Für die Baldham Boars beginnt die Abstiegsrunde der 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost mit Verspätung. Nachdem der Verband zuletzt nicht in der Lage war, für die geplante Partie bei den Haar Disciples II Schiedsrichter zu stellen, geht es für das Team von Spielertrainer Lucas Traut nun am Sonntag, 12 Uhr, bei den Ellwangen Elks los. Die Baldhamer werden in Baden-Württemberg sicher keinen Blick für die Schönheiten der über 1250 Jahre alten Stadt haben. Es zählt einzig der Tabellenstand.

Und der weist die Gastgeber auf Rang acht mit 3:15 Zählern als Schlusslicht der Playdowns aus. Die Boars reisen mit der Vorgabe aus der Hauptrunde und 8:6 Punkten an. Traut ist sicher, am Ende der Abstiegsrunde nicht am Ende der Tabelle zu stehen. Denn nur der Platz, den die Elks gerade einnehmen, bedeutet den Abschied aus Liga zwei. „Da muss schon viel passieren“, hatte Traut kürzlich im Brustton der Überzeugung kundgetan.

Boars-Vorstand gibt „ganz klar zwei Siege“ als Zielvorgabe aus

Das Ziel des Coaches kann Boars-Vorsitzender John Fürböck nur unterstreichen: „Ganz klar, zwei Siege“, sollen die Spieler mit nach Hause bringen. Der Grund ist von Weitsicht geprägt. „So weit wie möglich wollen wir oben landen, denn es weiß momentan niemand, wie die Ligenstruktur in der kommenden Saison aussehen wird.“

Denn den großen, finanzstarken deutschen Vereinen schwebt die Einführung einer Art Super-Liga nach amerikanischem Vorbild vor. „Wo man sich einkaufen kann“, so Fürböck, „und es keinen Abstieg oder Aufstieg gibt.“ Für die Baldhamer kommt das schon aus finanziellen Gründen nicht in Frage. „Darauf haben wir auch keine Lust“, erklärt der Boars-Vorsitzende. Er vermutet, dass es unter einer professionellen Liga dann eine zweite Liga geben könnte, die der heutigen ersten entspricht. „Mit reinen Amateurteams.“ Dort könnte er sich eine Teilnahme der Boars vorstellen.

Um sich dafür sportlich zu empfehlen, sollte man am Ende der aktuellen Runde „weit oben landen“. Die Punkte aus dem Doubleheader in Baden-Württemberg sind dabei fest eingeplant. Auch wenn Justin Fürböck nach seiner EM-Teilnahme mit der österreichischen Nationalmannschaft noch im Urlaub in Kroatien weilt, Import-Pitcher Samuel Katz nicht zur Verfügung steht und Julian Dambacher eine dreiwöchige Erholungsphase hinter sich gebracht hat. „Das können wir in Ellwangen kompensieren“, ist Fürböck sicher. hw