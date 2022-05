Die Egmatinger Fußball-Tafeln haben ausgedient

Von: Wolfgang Herfort

Seine monatelange Tüftelei im Keller kommt dem TSV Egmating zugute: Gunther Kraut hat den Fußballern eine eigene elektronische Anzeigetafel gebaut. © Foto: Verein

Als Bastler war er schon bekannt. Doch sein neuestes Projekt hielt er lange geheim. „Ich wollte Nachfragen, wann es endlich fertig wird, vermeiden.“ Jetzt stellte Gunther Kraut das Ergebnis seiner Tüftelei vor. Er baute für seinen TSV Egmating gemeinsam mit Werner Riebesel eine elektronische Anzeigetafel.

Egmating – Am vergangenen Spieltag erlebte die Technik im Hans-Heiler-Stadion ihre Premiere. 1:1 gegen den souveränen Tabellenführer Grüne Heide Ismaning. „Hat alles bestens funktioniert“, so Kraut.

Bereits vor zweieinhalb Jahren war der promovierte Elektrotechniker auf die Idee gekommen, das alte Tafelsystem am Egmatinger Spielfeldrand in Rente zu schicken. „Wenn mich ein technisches Problem gepackt hat, überlege ich, wie man es lösen könnte.“ Es folgten zahllose Stunden im Bastelkeller. „Es war schließlich meine erste elektronische Anzeigentafel“, so der 56-Jährige fast entschuldigend.

„Die Rechnung, wie viel Zeit ich reingesteckt habe, habe ich nie aufgemacht. Das könnte eh niemand bezahlen.“ Wichtig war es Kraut, dass „es problemlos funktioniert und einfach übers Handy zu bedienen ist.“ Ein Mikrocomputer verbunden mit dem W-Lan, eine Webseite und ein Passwort, „und schon kann man die Anzeigen entsprechend bedienen. Ohne, dass man es neu programmieren müsste.“

In Form gebracht hat die Anlage dann der Maschinenbauer und ehemalige Schulkollege Werber Riebesel, der mit lasergebohrten Elementen dem Ganzen einen professionellen Anstrich und im wahrsten Sinn des Wortes den passenden Rahmen verpasste. „Beim Bau konnte ich auch auf „Kinderarbeit“ zurückgreifen“, sagt Kraut mit einem Augenzwinkern: „Meine zwei Söhne haben beim Löten der vielen (genau 1728) Leuchtdioden mitgeholfen.“

Kurz vor Weihnachten war es dann soweit. Gunther Kraut lud den Vorstand des Vereins in seinen Keller ein und lüftete das Geheimnis der neuen Anzeigetafel. „Hat nicht jeder Verein“, sagt der Egmatinger mit Stolz. „Vor allen Dingen nicht so ein kleiner wie der unsrige. Das ist fast ein Alleinstellungsmerkmal.“

Für seinen TSV Egmating hat der Infineon-Mitarbeiter gerne Einsatz gezeigt. Wie schon auf dem Platz. Schließlich trug er 34 Jahre lang das Egmatinger Trikot. Erst 2018 hatte er seine aktive Zeit beendet. Dass er jetzt für den Verein etwas derart Großes zu Wege bringen konnte, hat Kraut „Spaß gemacht. Ich bastle eben gerne.“ Die Materialkosten im vierstelligen Bereich trage er gerne. „Als kleines Dankeschön für unseren Verein und die tolle Gemeinschaft, die ich hier seit Jahrzehnten vorfinde.“

Eine Produktion weiterer, ähnlich gearteter Anzeigetafeln sei indessen nicht geplant. „Aber wenn es jemand nachbauen möchte, bin ich gerne behilflich. Damit Geld zu verdienen, war nie meine Absicht.“