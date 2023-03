TSV Ebersberg: Die Ungewissheit bleibt

Von: Julian Betzl

Ball und Zukunft in der Schwebe: Für Ulrik Jansson und den TSV ist noch offen, wo es kommende Saison weitergeht. kn © Karsten Borgmann

Aufsteiger TSV Ebersberg hofft als Vorletzter in der Badminton-Bayernliga auf Relegationsteilnahme.

Ebersberg – „Gerade ist einfach alles unsicher. Kann dumm für uns laufen, aber auch gut. Hängt eben alles von den oberen Ligen ab.“ Nicht nur für Sportwartin Jutta Fink ist die Ungewissheit seit Wochen zur Geduldsprobe geworden. Ob der TSV Ebersberg nämlich nach seiner Premierensaison auch ein zweites Jahr in der Badminton-Bayernliga antreten darf, kann man aktuell nicht sportlich beeinflussen.

Zumindest den Zweikampf mit dem TSV Wolfstein um die Rote Laterne und damit den (Stand heute) einzig direkten Abstiegsplatz haben die Kreisstädter nun endgültig gewonnen. Daran konnten auch die beiden deutlichen Auswärtsniederlagen vergangenen Sonntag in Diedorf nichts ändern. An einem besseren Tag wäre vielleicht im ersten Duell mit dem TV Dillingen II mehr drin gewesen, glaubt Fink. „Im Hinspiel haben wir unentschieden gespielt. Diesmal lief es mit drei Spielen, die wir im dritten Satz verloren haben, sehr unglücklich.“

Lediglich das Herrendoppel Thomas Mitterer/Daniel Hecher und TSV-Mannschaftsführer Karsten Borgmann im Einzel konnten Ebersberger Erfolge bei der 2:6-Niederlage gegen den Tabellendritten auf den Anzeigetafeln verbuchen, ehe eine Nullnummer gegen die gastgebende SG Diedorf/Haunstetten II folgte, die sich durch den 8:0-Erfolg zum neuen Bayernliga-Meister krönten. Abermals hatten die Ebersberger in drei Tiebreaks das Nachsehen.

Am 1. April richten die Ebersberger in Unterschleißheim den letzten Spieltag der regulären Runde aus – und dürften dann auch Gewissheit haben, ob Platz neun zur Relegationsrunde (13./14. Mai) berechtigt oder direkt in die Bezirksoberliga zurück führt. JULIAN BETZL