Die Werktags-Volleys mit DM-Traum vom TV Markt Schwaben

Von: Julian Betzl

Mixed-Team mit Meisterschaftsambitionen: Der Zweitligist TV Markt Schwaben mit (von links) Maik Brasdat, Co-Trainer Michael Luu, Annett Mayer, Spielertrainer Martin Wiebe, Katrin Reisloh und Axel Wolf freut sich auch auf Neuzugänge. Im Bild fehlt Andrea Bonell. Wir sind alles Ehemalige. Zweite Liga, Regionalliga, Landesliga und von Anfang 20 bis Ende 50. Martin Wiebe über die Struktur der TVMS-Mixedmannschaft. © verein

Das Mixed-Team des TV Markt Schwaben träumt vom Aufstieg in die 1. Volleyball-Freizeitliga und der Deutschen Meisterschaft.

Markt Schwaben – Nahezu ansatzlos ist in einer Sportmannschaft des TV Markt Schwaben der Traum von einer Deutschen Meisterschaft aufgeploppt. „Nach ein paar Spieltagen waren wir Tabellenführer und haben uns gesagt: Ja, komm, dann lass uns angreifen!“ So jedenfalls schildert Martin Wiebe die Entdeckung eines klangvollen Fernziels.

Gemeinsam mit Michael Luu ist Wiebe Spielertrainer der erwachsenen Mixed-Mannschaft bei den TVMS-Volleyballern. Verbandsseitig wird der Spielbetrieb der Mixed-Mannschaften als Freizeitliga organisiert, gespielt wird auf zwei statt drei Gewinnsätze. Die Schwabener schlagen in der 2. Liga Nord-West und heute Abend um 20 Uhr gegen die SG Poing in der heimischen FMG-Halle auf.

Natürlich, erklärt Wiebe, laufe der Liga- und Trainingsbetrieb als Hobby- und Freizeitsport ab. „Er ist aber so strukturiert, dass man eben bis zur Deutschen Meisterschaft kommen kann.“ Und da die Trainings- und Spieltage ausschließlich unter der Woche stattfinden, „sehr attraktiv für Familienmütter und -väter“.

Im Gespräch lässt Wiebe wiederholt den Satz fallen: „Wir sind alles Ehemalige.“ Will heißen, ehemalige Volleyballer die früher mal im Leistungssport oder zumindest leistungsorientiert aktiv gewesen sind. So hat beispielsweise Martin Wiebe in Bielefeld 2. Bundesliga gespielt und nach einem Umzug in Bayern dann drittklassig für Würmtal und Lohhof aufgeschlagen. „Zweite Liga, Regionalliga, Landesliga und von Anfang 20 bis Ende 50“, beschreibt Wiebe die derzeitige Mannschaftsstruktur des weiterhin verlustpunktfreien Tabellenführers in der 2. Liga Nord-West.

Nur verteilt sich diese Struktur zumeist auf eine Anzahl von Schultern, die mutmaßlich nicht erstligareif ist. Laut Wiebe stehen der ersten TVMS-Mannschaft – Team zwei spielt in der 3. Liga Mitte – „aktuell nur drei Frauen und fünf Herren“ zur Verfügung. „Das ist alles gerade sehr dünn. Wir sind daher immer auf der Suche nach Neuzugängen.“ Interessierte und volljährige Spieler seien mittwochs und freitags in der Turnhalle Franz-Marc-Gymnasium (20 bis 22 Uhr) immer willkommen.

Gerade der weibliche Teil der Mixed-Mannschaft darf nicht mehr viel kleiner werden, müssen laut Liga-Regularien doch immer mindestens zwei Frauen je Team auf dem Spielfeld stehen. „Für die Qualifikationsrunde zu den Bayerischen Meisterschaften sind es sogar drei, habe ich gehört“, streift Wiebe damit thematisch schon das kurzfristig große Saisonziel der Markt Schwabener.

Denn als Zweitliga-Meister würde man am ersten Mai-Wochenende ein Quali-Turnier für die Landesmeisterschaft spielen dürfen, die wiederum mit Fahrkarten zur eingangs erwähnten Deutschen Meisterschaft lockt. Vor dem Rückrundenstart heute Abend gegen Poing scheint das Titelrennen auf einen Dreikampf mit Ismaning und Ottenhofen hinauszulaufen – vorausgesetzt, der Landkreiskonkurrent wird nicht zum Stolperstein. „Poing ist gefährlich“, erinnert Martin Wiebe einen keinesfalls eindeutigen 2:1-Hinspielsieg. „In der gesamten Hinrunde haben wir nur zwei Sätze abgegeben. Einen davon gegen Poing.“

Sollte Markt Schwaben als Meister aufsteigen und sich fürs Oberhaus personell verstärken können, würde man zu den beiden Landkreis-Größen im Mixed-Volleyball, TSV Vaterstetten und TSV Zorneding, aufschließen. In Sachen DM-Teilnahme betrachtet Wiebe den TSVV durchaus als Vorbild. „Aber jetzt kommt erstmal unser Entscheidungsmonat März. Man merkt gerade, dass alle im Team Blut geleckt haben.“