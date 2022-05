Grafinger U20-Volleyballer triumphieren bei Heim-DM

Hier jubelt der Deutsche U20-Meister – die Junioren des TSV Grafing (vo, v.l.): Paul Koch, Kjell Schönfeldt, Jannik Sambale, Marvin Primus, Tim Aust, Cheftrainer Markus Zymmara, Yannick Bibelriether, Live-Scout Tom Strohbach, Co-Trainer Rudi Obermair, Mentaltrainer Charles Kahn sowie (hi., v.l.) Ferdinand Rosenmüller, Ian Schein, Patrick Nitzsche, Jonathan Helm, Laurenz Welsch, Valentin Schneckenburger, Simon Breinbauer und Physiotherapeutin Susanne Kuprat. Im Bild fehlen Juro Petrusic und Scout Florian Zach. © Foto: Lothar Forstmair

Exakt 100 Punkte lang brannten die Oberbayern und Sachsen in der Grafinger Jahnsporthalle ein wahres Volleyball-Feuerwerk ab. Auf dem grünen Belag begeisterten die männlichen U20-Teams des TSV Grafing und VC Dresden mit spektakulären Rallyes und Reflexen.

VON JULIAN BETZL

Grafing – Auf der vollgepackten Tribüne trommelte der TSV „Grafing“-Block gegen den stimmgewaltigen „Ost-Block“ aus „Dresden“ an. Besser hätten sich die Grafinger Organisatoren den Rahmen für das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft 2022 bei ihrer „DM dahoam“ nicht ausmalen können.

„Mit Hallensprecher, DJ, Großfeld und vier Schiedsrichtern wollten wir den Jungs zum Abschluss ihrer Jugendkarriere die größtmögliche Bühne bereiten“, lächelte TSV-Abteilungsleiter Peter Hölzer und konnte gar nicht aufhören, ungläubig den Kopf zu schütteln, nachdem sich die gesamte Halle mit stehenden Ovationen bei beiden Finalisten für ein höchst spannendes und dramatisches Turnier-Finish bedankt hatte.

Nach einem durchwachsenen Satzgewinn (25:21) liefen die leicht favorisierten Bärenstädter im zweiten Durchgang über lange Strecken einem ungewohnten Rückstand von bis zu sechs Punkten hinterher. Als bei 18:22 der Tiebreak, ein wechselndes Momentum und das Zerplatzen des Meistertraums drohte, nahm Grafings Trainerteam die letzte Auszeit. Zweimal stellte der Gastgeber daraufhin einen erfolgreichen Block, bedankte sich nach einem Wackler für einen Dresdner Aufschlagfehler, feierte seinen überragenden Diagonalangreifer Juro Petrusic und blockte erneut zum 23:23.

Wie auf Kommando sprangen die Zuschauer von ihren Bänken. Ein kongeniales Zusammenspiel von Grafings Dirigent und Zuspieler Tim Aust mit seinem Mittelblocker Simon Breinbauer wehrte bereits den zweiten Dresdner Satzball ab (26:26), ein letztes Mal wurde die TSV-Wand am Netz hochgezogen (27:26), dann ließ Paul Kochs verwandelter Championship-Ball zum 28:26 „unseren traumhaften Abschluss als Jugend-Volleyballer, auf den wir so lange hin gefiebert haben, wahr werden“, wie der 18-jährige Teamsprecher Koch nach der Trophäen-Übergabe erheitert-heiser krächzte. „Das Finale war ein richtig guter Fight von uns gegen extrem starke Dresdner. Die stärkste Leistung und das bessere Spiel haben wir aber gegen Berlin gezeigt.“

Dem Turnierbaum und der Auslosung war es geschuldet, dass die beiden vermeintlich stärksten Mannschaften, die ohne Satzverlust durch alle drei Gruppenspiele sowie das Viertelfinale marschierten, bereits im Halbfinale aufeinandertrafen. Auch gegen den SSC Berlin sah es im vielzitiert „vorgezogenen Finale“ zunächst nach einem überraschend klaren Grafinger Erfolg aus (25:17). Doch um kurz nach zwölf schaukelte sich Satz zwei zum High Noon dieser Meisterschaften hoch. Mit 33:31 erzwangen die Hauptstädter den Tiebreak, wo sie in der Crunchtime auch an den eigenen technischen Aussetzern scheiterten (9:15).

„Mental haben wir zusammen richtig gut agiert“, erklärte Paul Koch außerdem das taktische Grafinger Meisterrezept: „In der Abwehr alles rauskratzen, was geht. Und dann unsere beiden Waffen auf Außen, Juro Petrusic und Laurenz Welsch, füttern.“

An diesem, für die Volleyballstadt Grafing unvergesslichen Wochenende, hat sich die gesamte TSV-Volleyabteilung selbst bewiesen, dass sie in der viel gelobten Kooperation mit dem MTV Rosenheim ein Sportevent von nationalem Format ohne nennenswerte Zwischenfälle durchführen – und ihre eigenen Nachwuchstalente dabei sogar mit einem Meistertitel endgültig in den Herrenbereich entlassen kann.

Endstand U20-DM:

1. TSV Grafing, 2. VC Dresden, 3. TuS Kriftel, 3. SSC Berlin, 5. TV Rottenburg, 6. ASV Dachau, 7. Schweriner SC, 8. VSG Lübeck, 9. VV Human Essen, 10. TSV Schmiden, 11. TK zu Hannover, 12. Oldenburger TB, 13. PSV 90 Dessau, 14. TuB Bocholt, 15. TSV Speyer, 16. L.E. Volleys.