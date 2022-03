Handball „Dreckiger Arbeitssieg“ der Anzinger Löwen

Von: Patrik Stäbler

Wurf mit Zuschauern: Anzings Nikolaus Hawranek auf dem Weg zum nächsten Löwen-Treffer gegen Cham. © Foto: Christian Riedel

Die Bayernliga-Handballer des SV Anzing haben des ASV Cham trotz einiger Widrigkeiten geschlagen und können für die Playoffs planen.

Anzing – Nein, dieser neunte und für den SV Anzing durchaus richtungsweisende Spieltag in der Bayernliga Süd-Ost ist in vielerlei Hinsicht nicht nach den Vorstellungen des Tabellenführers gelaufen. Man habe „keine gute Leistung gezeigt“, wird Trainer Hubert Müller nach dem Duell in der heimischen Vinzenz-Fröschl-Halle gegen den ASV Cham sagen. Und auch die Schiedsrichter hätten ihren Teil dazu beigetragen, so der Coach.

Dazu machte die Personallage Müller und seinem Trainerkompagnon Kay Hoffmann zu schaffen: Nicht nur musste Kapitän Marinus Limbrunner coronabedingt passen, sondern im Spiel verletzten sich auch noch Tobias Fehrenbach und Sebastian Erber – wobei Letzterer mit einer Knöchelblessur in die Klinik musste. Überdies brachten sich Matthias Haberthaler und Kreshnik Krasniqi durch je zwei Zeitstrafen früh in Bedrängnis. Kurzum, so Müller: „Wir hatten mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen.“

Bayernliga-Letzter für Anzing ein harter Brocken

Doch einen positiven Aspekt findet der Coach in seiner Analyse dann doch – und der ist nicht ganz unwichtig. Denn aller Probleme zum Trotz fährt sein Team am Ende einen 25:19-Sieg ein, nach dem den Löwen der Playoff-Einzug kaum mehr zu nehmen ist. Bedeutet: Der SVA wird mit dabei sein, wenn die besten sechs Klubs aus der Süd-Ost- und Nord-West-Staffel um den Aufstieg in die 3. Liga ringen.

„Das war ein dreckiger Arbeitssieg“, kommentiert Müller den Erfolg über den Tabellenletzten Cham. Dieser hat zwar noch keinen Sieg auf dem Konto, hatte im Hinspiel den Anzingern aber ein Remis abgeknöpft. Von daher waren die Gastgeber gewarnt, und entsprechend konzentriert starteten sie vor 200 Zuschauern. Bis zum 7:2 lief auch alles nach Plan für den Favoriten, der dann jedoch plötzlich den Faden verlor – und ihn in den folgenden 40 Minuten nicht mehr wiederfand. Vielmehr ließ sich der SVA vom behäbigen Spiel der Gäste einlullen und verspielte sukzessive seinen Vorsprung, ehe es zehn Minuten vor Ende nur noch 19:18 stand.

Leistung nicht ausreichend für höhere Ziele

Doch dann ging ein Ruck durch die Reihen der Anzinger Löwen. Erst erhöhten Willi Bobach und Florim Hoxha auf 21:18, und danach hielt sich die SVA-Deckung auch in Unterzahl schadlos, nachdem Haberthaler seine dritte Zeitstrafe kassiert hatte. Als erneut Hoxha und Christoph Mayer den Spielstand gar auf 23:18 schraubten, war der Drops gelutscht. Wenig später konnten die Hausherren einen in dieser Höhe nicht ganz verdienten 25:19-Erfolg bejubeln.

Nun geht’s für sie am Samstag beim Tabellendritten aus Regensburg weiter. Und dort wird es sicher eine Leistungssteigerung brauchen, wenn die Anzinger Handballer auch nach diesem Spitzenspiel weiter ungeschlagen sein wollen.

SV Anzing - ASV Cham 25:19 (12:10)

SVA: Schleßiger, Scharder - Hawranek (5), J. Limbrunner (4), Hoxha (4/1), Mayer (3), Krasniqi (3), Bobach (3), Erber (2), Fehrenbach (1/1), Haberthaler, Batzer, Felber, Kiefel.