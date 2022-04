Hohenlindener Schützen schaffen dritten Aufstieg in vier Jahren

Von: Wolfgang Herfort

Aufsteiger in die Gauoberliga: die Hohenlindener LP-Schützen (v.l.) Sonja Götz, Andreas Götz, Tobias Seemüller und Stefan Pointner. © verein

Hohenlindens Luftpistolen-Spezialisten haben den nächsten Volltreffer gelandet: den Aufstieg in die Gau-Oberlga.

Hohenlinden – Im Jahr 2017 verkündete Andreas Götz: „I hob mir jetzt a Luftpistoin kafft“ – und damit war mehr oder weniger der Startschuss für die Gründung einer zweiten Luftpistolenmannschaft in Hohenlinden gelegt. Jetzt stieg sie in die Gauoberliga auf.

Andi Götz, der schon als Jugendlicher bei der SG 1860 Hohenlinden aktiv war – damals noch mit dem Luftgewehr – kehrte mit der Luftpistole an den Schießstand zurück. Er reaktivierte auch Tobias Seemüller, der bereits bis 2014 für Hohenlinden an den Start gegangen war und schon seit seiner Jugend mit der Luftpistole schoss. Zur Verstärkung holten sie sich Fred Schwarz mit an Bord, als langjähriger Jugendleiter hatte er das Luftpistolenschießen in Hohenlinden populär gemacht. Als vierter stieß Kilian Mitterer dazu, zusätzlich zum Luftgewehr und dem Sommerbiathlon suchte er nun auch die Herausforderung mit der Luftpistole.

Sie gründeten die zweite Luftpistolenmannschaft und gingen erstmals 2018/19 in der B-Klasse an den Start. Gleich in ihrer ersten Saison sicherten sie sich den Meistertitel und somit den Aufstieg in die A-Klasse.

In der darauffolgenden Saison gab es die erste personelle Veränderung in der Mannschaft, da Kilian Mitterer diese verließ. Stefan Pointner, ein langjähriger Pfadfinderkollege von Andreas Götz und Tobias Seemüller, ließ sich überzeugen, das LP-Schießen auszuprobieren und verstärkte ab sofort die Mannschaft. Die Saison in der A-Klasse wurde mit dem vierten Tabellenplatz beendet.

2020/21 kam es nochmals zu einem Wechsel in der Mannschaftsbesetzung. Fred Schwarz wechselte in die erste Mannschaft, dafür stieß Sonja Götz aus dieser dazu. Die langjährige Luftgewehrschützin hatte sich erst ein Jahr zuvor dazu entschieden, zusätzlich nun auch mit der Luftpistole zu schießen. Da die Saison wegen der Corona-Pandemie nach der Hinrunde abgebrochen wurde, spielte das Glück den Herlinern in die Karten, Drei Mannschaften lagen zu diesem Zeitpunkt punktgleich an der Tabellenspitze, Hohenlinden machte aufgrund des besseren Ringschnittes das Rennen um den Aufstieg in die Gauliga.

Da die Mannschaft in der aktuellen Saison das hochklassigste startende Team des Vereins war, trat sie auch als erste Mannschaft an. Diesmal, in gleichbleibender Besetzung, konnte die Mannschaft beweisen, dass sie zurecht Aufsteiger der Vorsaison ist. Ungeschlagen beendete das Quartett die Saison in der Gauliga und stieg in die Gauoberliga auf. Somit durften sie ihren dritten Aufstieg in vier Jahren feiern. Wie konstant die Ergebnisse der vier waren, zeigte sich an ihren Wettkampfdurchschnitten, die sich zwischen 350 und 353 Ringen bewegten. So war es bei jedem Wettkampf aufs Neue spannend, wer das beste Ergebnis der Mannschaft abliefern würde. ez