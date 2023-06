Dritter Auflage-Streich einer Poinger Schützin

Gewann Gold in Garching: Heidemarie Joch. privat © Foto: privat

Einen schönen Erfolg hat die Sportschützin Heidemarie Joch aus Poing eingefahren. Bei den Bayerischen Meisterschaften auf der Olympia-Schießanlage in Garching-Hochbrück zeigte die Luftpistolen-Spezialistin ihre Klasse.

Garching/Poing – Sie gewann den Titel in der Auflage-Klasse der Senioren V mit 292,9 Ringen.

Joch, die für die SG Edelweiß Neufarn-Parsdorf schießt, hatte bereits bei den Auflage-Gaumeisterschaften an den Ständen des SV Hubertus Poing ihr Leistungsvermögen demonstriert und damals für den Titelgewinn sogar 300,7 Ringe abgeliefert. Bei der Oberbayerischen Meisterschaft hatte Heidemarie Joch dann mit 297,5 Zählern den Sieg bei den Senioren V geholt. Nun folgte für sie der dritte Streich in diesem Jahr: Mit zehn Ringen Vorsprung (Serien: 100,5/99,1/93,3) war die Edelweiß-Schützin bei der Bayerischen in Garching vor Marianne Lehmann (Polizei SV München/282,2) erfolgreich. ola