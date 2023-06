Duell der Tennis-Welten in Pliening

Von: Olaf Heid

Der tschechische Ex-Profi Jaroslav Pospisil wird als Pfarrkirchens Nummer eins in Pliening aufschlagen. © imago

Plienings Regionalliga-Senioren treffen an diesem Samstag (ab 12 Uhr) zuhause auf den mit Ex-Tennisprofis gespickten TC Pfarrkirchen.

Pliening – An diesem Samstag werden auf der Tennisanlage am Plieninger Mitterweg zwei Welten aufeinanderprallen. Die Herren 40-Mannschaft des TCP erwartet den TC Pfarrkirchen um 12 Uhr zum Duell in der Regionalliga Südost.

Warum Welten? Die Gastgeber um Mannschaftsführer Michael Hauser kämpfen in der höchsten nationalen Spielklasse dieser Altersgruppe einzig um den Klassenerhalt und treffen auf den souveränen Spitzenreiter, der sich nicht weniger als die Deutsche Meisterschaft zum Ziel gesetzt hat. Und das tun die Niederbayern mit einer Formation, die mit Ex-Profis gespickt ist. Die Aufstellung sei „völlig verrückt“, sagt Hauser lachend.

Auf den ersten 13 Positionen sind Ausländer gelistet, fast allesamt Ex-Profis. Und teils sehr namhafte: Die Pfarrkirchener haben auf den Top-Drei-Positionen die Spanier David Ferrer (2013 war er die ATP-Nummer 3 der Welt), Tommy Robredo (einst ATP 5) und Guillermo Garcia Lopez (ATP 23 in 2011) geführt. Diese werden, so hat der TCP-Kapitän erfahren, gar nicht in Pliening dabei sein. Als Nummer eins wird der Tscheche Jaroslav Pospisil, der 2011 noch auf ATP 103 stand, antreten. Bis vor zwei Jahren spielte der 42-jährige Rechtshänder noch in der österreichischen Herren-Bundesliga.

„Angst habe ich keine, bin aber gespannt, wie er spielt.“

Nachdem Plienings Topmann Christian Fuchs aus familiären Gründen passen muss, wird der Kapitän selber die Ehre haben, gegen Pospisil, der immer noch in der Doppel-Weltrangliste der „normalen“ Herren auf Rang 393 geführt wird, anzutreten. „Ich würde gerne in jedem Satz ein Spiel machen“, gibt Michael Hauser seinen Wunsch preis. „Angst habe ich keine, bin aber gespannt, wie er spielt.“

Der Plieninger machte sich in der Vorwoche beim Pfarrkirchener Gastspiel beim MTTC Iphitos München (7:2) ein Bild von der Stärke der Gegner. Die Plieninger Senioren sind wahrlich keine schlechten, sondern gehören zu den Besten im Freistaat, aber Hauser war einfach nur beeindruckt: „Das ist schon krass, wie brutal gut die alle noch sind.“

Das gilt auch für den Pfarrkirchener Spanier Roberto Menendez Ferre (46 Jahre), der im Einzel der Herren 45 als ITF-Ranglistenführender und Herren 40-Weltmeister vermutlich an Position zwei gegen Markus Gottwald antreten wird.

Von den bekannten deutschen Ex-Profis, Nicolas Kiefer (einst ATP 4) oder Christopher Kas, wird laut Hauser keiner den Weg nach Pliening finden. Laut Auskunft des Vereins aus dem Rottal, der als „40er“-Meister der Regionalliga Südost das DM-Finalturnier ausrichten darf, kommen noch der Tscheche Jan Mertl (einst ATP 163 in 2007) , der österreichische Ex-Staatsmeister Martin Schneiderbauer und der Luxemburger Gilles Muller (ATP 21 in 2017!) zu einem Gastspiel in den Landkreisnorden. Alle weisen bislang noch Zu-Null-Bilanzen auf.

Kein Kiefer oder Kas, dafür aber Mertl und Muller

Vor drei Wochen nach den langen und harten Drei-Satz-Matches gegen Dresden, die körperlich alles von den Plieninger Tennis-Senioren abverlangt hatten, hatte der beteiligte TCP-Vorsitzender Dirk Rehberg über die körperlichen Wehwehchen in seinem Team mit einem Augenzwinkern geunkt: „Ich glaube, wir müssen im Training an unserem Körper arbeiten.“ Aber auch ein bedeutend besserer Fitnesszustand dürfte den Gastgebern nicht allzu viel nutzen – zu überlegen werden die Pfarrkirchener mutmaßlich auftreten.

Da gibt sich Hauser auch keinen Illusionen hin, schließlich kassierte man im Vorjahr in Pfarrkirchen eine 1:8-Packung. Ähnlich werde es wohl wieder werden, mutmaßt der Kapitän. „Unser Ziel wird es sein, wie im Vorjahr an Position sechs den Ehrenpunkt im Einzel zu machen.“ Hier wird für den TCP Tino Varra aufschlagen, vermutlich gegen den einzigen „richtigen“ Pfarrkirchener.

Das mit 5:4 gewonnene Match gegen Dresden war „ein geiler Spieltag“, so Hauser, der das gleiche vom Gastspiel des Titelkandidaten in Pliening erwartet. „Wir lassen uns überraschen und freuen uns alle riesig auf dieses Spiel. Das sind alles nette Typen, die cool drauf sind. Das wird sicherlich eine lustige Angelegenheit werden.“ Aber auch eine lehrreiche. So ist das nämlich, wenn Tennis-Welten aufeinandertreffen.