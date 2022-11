„Gigantisches Erlebnis“: Besuch der Tampa Bay Buccaneers und der Seattle Seahawks aus der NFL

Von: Olaf Heid

Auch ein Rock’n’Roll-Trio aus Anzing mit (v.l.) Laurin Krenz, Patrick Tafferner und Lea Halik war im Stadion. © privat

Landkreis-Sportler sind begeistert vom Football-Event in der Allianz-Arena.

Landkreis – Es war das angekündigte Großereignis in der Münchner Allianz-Arena. Der Besuch der Tampa Bay Buccaneers und der Seattle Seahawks aus der National Football League (NFL) hatte schon Tage zuvor für einen Hype in und um München gesorgt. Die Fans des US-amerikanischen Nationalsports pilgerten am Sonntag in Scharen gen Fröttmaning, über 69 000 Zuschauer zog das Spektakel innerhalb der Arena in seinen Bann. Darunter waren auch einige aus dem Landkreis.

So wie Sebastian Langenhan aus Vaterstetten, ein aktiver Handballspieler. Der 23-Jährige ließ für das NFL-Spiel seinen eigenen Einsatz, das Bezirksoberliga-Derby gegen Grafing sausen, um seiner Leidenschaft als Seahawks-Fan zu frönen. Langenhan war trotzdem immer über den Spielstand in der Vaterstettener Mittelschule informiert: „Meine Mitspieler haben mir den Halbzeitstand gesendet und am Ticker habe ich das Endergebnis gelesen“, freute sich der Rückraumspieler über den TSVV-Sieg, der zu einem „gelungen Tag mit einem gigantischen Erlebnis“ in der Heimstätte des FC Bayern München passte.

Über 100 Euro teure Tickets „waren es wert“

Als Seahawks-Fan mittendrin: Handballer Sebastian Langenhan aus Vaterstetten genoss die Atmosphäre. © privat

„Über drei Ecken“ war der Vaterstettener Student für Chemische Technik (FH) an seine Karte gekommen. Bei der Verlosung war er leer ausgegangen, aber ein Freund hatte eine für ihn parat. „Die 140 Euro waren es wert. Die würde ich sofort wieder bezahlen“, schwärmte Langenhan.

Das galt auch für ein Trio von den Anzinger Rock’n’Rollern mit Lea Halik (22), Patrick Tafferner (28) und Laurin Krenz (23). Sie zahlten je 125 Euro, „aber das war es definitiv wert. Es war ein Event, das wir nicht verpassen wollten“, meinte Tafferner rückblickend. Es habe eine tolle Atmosphäre mit „absoluter Partystimmung“ unabhängig vom Ergebnis geherrscht bei diesem „Football-Erlebnis“, das schon auf dem Vorplatz der Arena begann.

Die ganze Zeit was los

Nationalflaggen und die Hymnen sorgten schon vor Spielbeginn für ein beeindruckendes Football-Flair. © privat

Nicht nur die Merchandise-Stände und mannshohen Football-Helme begeisterten, auch beispielsweise die Kicker- und Quarterback-Challenges, die für die Fans aufgebaut waren. „Da waren sehr lange Schlangen davor. Die Wartezeiten waren länger als am Stadion-Eingang. Darum habe ich nur einmal das Football-Ei auf einem verkleinerten Field-Goal gekickt“, schilderte Langenhan, der allerdings nur einen Pfosten des U-förmigen Gestänges traf. Mit seinem Sprint auf der „40-Yard-Dash-Anlage“ (36,5 m) gegen seinen Spezl war der 23-Jährige mit der Zeit von 5,5 Sekunden bedingt zufrieden. „Ich war 0,2 Sekunden zu langsam. Da ist noch Potenzial nach oben“, sagte er lachend.

Durch die Menschenmenge ging es dann in die Arena, in der Cro (Langenhan: „Er ging ein bisschen unter, weil ein Kicker der Seahawks sich aufwärmte“; Tafferner: „ganz cool, mal was anderes“) im Vorprogramm rappte, die Nationalflaggen von Deutschland und den USA präsentiert und die Nationalhymnen gesungen wurden. „Es war die ganze Zeit viel los. Mit den Dance-Cams wurde das Publikum gezeigt, dazu wurden Chips und T-Shirts mit einer Kanone in die Menge geschossen.“ Von seinem Sitzplatz im Mittelrang auf Höhe der Mittellinie hatte Langenhan einen tollen Blick. „Die Atmosphäre war gigantisch, La-Ola ging durch die Arena.“

Ohrenbetäubendes Geschrei

Und er stand, als seine Seahawks bei der Aufholjagd waren. „Ich habe lange nicht mehr so geschrien“, erläuterte der Student. „Der Moment des Tages war der im Sprung gefangene zweite Touchdown-Pass von Seattle“, da sei die Lautstärke im Rund ohrenbetäubend gewesen.

Der Vaterstettener genoss das Flair, die vielen Nationalitäten um sich herum, das Spiel und auch die Post-Game-Show. „Es sind auch viele nach Ende noch im Stadion geblieben. Beim Fußball ist das immer anders.“ Er würde nun liebend gerne mal in Amerika ein Football-Spiel live sehen. „Aber da fehlt es mir an den Mitteln“, meinte der Vaterstettener schmunzelnd. „Wenn es nächstes Jahr wieder in München stattfinden würde, dann würde ich wieder versuchen an Karten zu kommen.“ Tatsächlich hat die NFL für 2024 erneut eine Ausgabe des „NFL Munich Game“ in der bayerischen Landeshauptstadt zugesagt.

US-Nationalsport sorgt auch in Deutschland für Begeisterung

Als Seahwaks-Fan musste Langenhan am Ende auch noch ein bisschen Spott seiner Handball-Kollegen nach deren Derbysieg ertragen. „Nicht jeder kann das Sonntagsspiel für sich entscheiden“, hatten sie auf Instagram gefrotzelt. Für den Vaterstettener war das trotz der 16:21-Pleite Seattles natürlich kein Problem. „So etwas wie das hier in der Allianz-Arena erlebst du halt nicht wieder.“ Beim nächsten Mal will er auch dabei sein. „Das war es wert. Es war eine einmalige Erfahrung, die man wohl nur einmal im Leben macht.“

Und das Spiel habe gezeigt, so der Anzinger Patrick Tafferner, normal ein Bayern-Fan, welche Begeisterung in Deutschland für diesen US-Nationalsport herrsche. „Beim Fußball habe ich hier nicht ansatzweise mal eine solche Stimmung erlebt.“

