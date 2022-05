Der Reiz der Oberliga

Florian Gaschke bleibt Grafing auch in der Oberliga treu. © Rossmann

Verteidiger Kritzenberger und Stürmer Gaschke verlängern Verträge beim EHC Klostersee

Grafing – Während beim EHC Klostersee vor einigen Tagen das gemeinsame Sommertraining aufgenommen wurde, wird von den Verantwortlichen parallel dazu auch am Kader gebastelt. Wie der Eishockeyklub aus Grafing bekanntgab, haben mit Verteidiger Marinus Kritzenberger und Stürmer Florian Gaschke zwei gestandene Kräfte ihr Bleiben zugesichert.

„Beide waren in der zurückliegenden Meister-Saison für uns wichtige Eckpfeiler auf dem Weg zum Erfolg und ich freue mich, dass sie bereit sind, nach dem Aufstieg die Herausforderung auch eine Liga höher anzunehmen“, sagte EHC-Trainer Dominik Quinlan. Die Eishockey-Ausbildung im Nachwuchs hat sowohl Mittelstürmer Gaschke wie auch Abwehrspieler Kritzenberger in der Rosenheimer Kaderschmiede durchlaufen. In Reihen der Starbulls erfolgte auch jeweils der Sprung zu den Senioren. Drittliga- und sogar DEL2-Erfahrung haben beide bereits in früheren Jahren gesammelt.

Gaschke erreicht interne Bestmarke nach Pastachak

Der in einem Monat 28 Jahre alte Angreifer wechselte vor drei Jahren innerhalb der Bayernliga vom TEV Miesbach nach Grafing. „Gaschi passt menschlich toll in die Truppe, was uns bei jedem neuen wichtig ist, weil der Teamzusammenhalt eine der Stärken ausmacht, wie gerade auch in der letzten Saison wieder deutlich wurde. Abgesehen davon ist er technisch versiert, vielseitig einsetzbar und mit seinem Spielverständnis sowie der starken Scoring-Bilanz ein absoluter Aktivposten in der Offensive“, hebt Headcoach Quinlan dessen Vorzüge heraus.

Mit 41 Einsätzen war Gaschke einer der wenigen, die in der Meister-Saison fast das gesamte Pflichtspielprogramm mitmachen konnten. Mit 21 Toren und 31 Assists kamen 52 Skorerpunkte zusammen, intern die Bestmarke nach Lynnden Pastachak. Defender Kritzenberger, seit 2016 und damit dem bislang letzten Oberliga-Jahr bei den Klosterseern, gönnte sich einige Tage Bedenkzeit bis die Entscheidung zum Weitermachen fiel. Dem Vernehmen nach hätte er die Schlittschuhe beim Verbleib des EHC in der Bayernliga wohl an den Nagel gehängt, „aber noch einmal Oberliga spielen reizt eben“, meint Quinlan.

Dachte beruflich schon fast ans Aufhören

Wobei der 31-jährige Verteidiger beruflich bedingt – zuletzt aus diesem Grund „nur“ 31 Mal im rot-weißen Trikot im Einsatz gewesen – ans Aufhören dachte. Nun hat sich der selbstständige Bau-Ingenieur eben personelle Verstärkung in seine Firma geholt und damit etwas mehr (Eishockey)-Freizeit verschafft. „Kritzi ist schon fast ein Urgestein im Team, definitiv aber ein Unikat. Er ist immer lustig drauf und positiv gestimmt. Was seine Leistung angeht, hat er sich in meinen Augen noch einmal gesteigert“, sagt Coach Dominik Quinlan.

Dessen enorme Stabilität habe sich vor allem nach einigen Ausfällen in der Abwehr gezeigt, als von den erfahrenen Kräften viel Eiszeit gefordert gewesen sei. „Er ist eben schon allein durch seine Statur und die damit verbundene Reichweite, wenn er die Schlägerhand ausfährt, ein echter Turm hinten drin.“ ele