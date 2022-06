Medaillenregen für Forstschützen

Von: Raffael Scherer

Stolz auf dem Siegertreppchen (v.l.): Die Forstschützinnen Franziska Strasser und Annalena Krafcsik. © VEREIN

OBERBAYERISCHE MEISTERSCHAFT Ebersberger zufrieden mit Saison-Ausbeute

Ebersberg – Auch im Finale der Oberbayerischen Meisterschaften haben es die Ebersberger Forstschützen immer wieder auf das Siegertreppchen geschafft. So konnten die Ebersberger Schützen zum Schluss ganze 21 Medaillen ihr Eigen nennen.

Bei den 100 Metern Herren am Kleinkaliber starteten am letzten Meisterschaftswochenende der Saison in derselben Klasse auch die Damen: „Damit es die Herren nicht zu leicht haben“, schmunzelt Gausportleiter Walter Hartl. Dennoch hatte Johannes Ulbrich (Wilzhofen) mit 294 Ringen die Nase vorne. Bester Forstschütze war Andreas Geuther mit nur drei Ringen weniger auf dem neunten Platz, dahinter reihte sich Marie-Christin Thurner mit 290 auf dem zwölften Platz ein.

Mannschaft der Forstschützen auf Platz Eins

Den 16. Platz belegte Annalena Geuther mit 287 Ringen. Die erst 17-jährige – und damit jüngste Forstschützin – Annalena Krafcsik, eigentlich noch Juniorin, kam mit 284 Ringen auf einen guten 23. Platz in der gemischten Klasse. Lisa Kiefer pustete einmal kurz ihr Kleinkaliber nach längerer Pause durch und landete auf dem 41. Platz von 60 Startern. Tobias Hartl hatte bereits nach vier Wertungsschüssen einen Waffendefekt und musste somit den Wettkampf vorzeitig beenden.

Großer Jubel dann bei der Siegerehrung der Mannschaften: Team I der Forstschützen Ebersberg landete in der Besetzung Isabella Straub, Annalena und Andreas Geuther mit 876 Ringen auf dem Goldrang. Das Team II musste sich vor allem wegen dem Waffendefekt von Hartl geschlagen geben.

Jüngste Forstschützin Annalena Krafcsik schafft Gold

„Und weiter ging es mit dem Medaillenregen“, freut sich Gausportleiter Hartl: Bei den Juniorinnen 3 mal 40 am Kleinkaliber belegte Krafcsik mit hervorragenden 1101 Ringen den ersten Platz. Gefolgt von Fortschützen-Kollegin Maria Glaser, mit 1074 auf Platz Zwei. Franziska Strasser und Nele Grimm waren an dem Tag für den Bayernkader im Einsatz und konnten mit 1129 und satten 1142 Ringen überzeugen. In der Mannschaftswertung musste sich das Juniorinnenteam als Zweitplatziertes gegen das Team aus Tauberfeld mit acht Ringen Unterschied geschlagen geben.

Bei den Damen schaffte Forstschützin Iris Buchmayer mit 583 Ringen den Bronzeplatz und holte damit die nächste Medaille. Teamkollegin Svenja Niedermeier hatte den identischen Ringwert nach Abgabe der 60 Wertungsschuss. Hier griffen dann die Ergebnisse der Deckserien: Dort stand es schließlich 99:97 für Buchmayer. Niedermeier musste daher mit dem vierten Platz vorliebnehmen.

Florian König bester Forstschütze der Herren

Thurner schoss sehr gute 380 Ringe und landete dahinter auf dem fünften Platz. Weiter im Einsatz waren Anna Fürfanger (zwölfter Platz mit 570 Ringen) und Alexandra Heimerl (13. Platz mit 569 Ringen). Als Mannschaft durften Heimerl, Fürfanger und Thurner schließlich die Silbermedaille in Empfang nehmen.

Bei den Herren bewies sich Florian König beim Luftgewehr mit 397,7 Ringen als bester Forstschütze. Gefolgt von Tobias Hartl mit 394,5 Ringen. Jedoch konnte bei den Herren keine Forstschützen-Mannschaft antreten, da Daniel Six und Martin Löbert beruflich verhindert waren.

Insgesamt neun Goldmedaillen

„Zum Abschluss der Oberbayerischen Meisterschaft konnte das Forstschützenteam auf eine sehr erfolgreiche Meisterschaft zurückblicken“, freut sich Walter Hartl. Neun Gold, sieben Silber- und fünf Bronzemedaillen waren die stolze Ausbeute der Ebersberger.

„Gerade, weil unter anderem Hauptdisziplinen wie Luftgewehr in den Schüler-, Jugend- und Juniorenklassen nicht ausgetragen wurden, wo unsere Gaujugend in den vergangenen Jahren für Furore sorgte“, erklärt Hartl. Nun drücken die Forstschützen die Daumen, dass sich möglichst viele ihrer Mitglieder für die Bayerische Meisterschaft qualifiziert haben. ez