Jubel bei den Stockschützen: TSV Ebersberg und ESC Gsprait steigen in Bezirksliga auf

Die drei erstplatzierten Teams der Kreisoberliga und Aufsteiger in die Kreisliga: (in Grün) TSV Ebersberg mit (hi., v.l) Willi und Andreas Lang, (vo., v.l.) Markus Freundl und Stephan Schedl (es fehlt Peter Kürzeder), (M. in Blau) SV Schloßberg-Stephanskirchen sowie (r.) der ESC Gsprait mit (hi., v.l.) Werner Ganslmaier, Karl Wimmer, (vo., v.l.) Josef Emberger, Franz Ortner (es fehlt Christian Winter). © verein

Freud und Leid liegen auch im Sport oft nah beieinander. Wie beim entscheidenden Wettkampftag in der Kreisoberliga der Stockschützen (Kreis 203 Inn/Chiem. Während sich die Moarschaften des TSV Ebersberg II und ESC Gsprait mit den Endklassementplätzen zwei und drei einen der vier Aufstiegsplätze sichern, geht der TSV Steinhöring als Fünfter aufgrund schlechterer Stocknote leer aus.

Landkreis – Dabei war die Ausgangslage der Ebersberger vor dem zweiten Wettkampftag in Bad Aibling nicht ideal. Zwar gingen Willi Lang, Andreas Lang, Markus Freundl und Stephan Schedl von Rang zwei aus ins Rennen. Doch Peter Kürzeder war verhindert. Die Kreisstädter mussten „nur“ versuchen, ihren Platz verteidigen. Also nicht mehr als – wie schon in der Hinrunde geschehen – zwei Partien zu verlieren.

Zunächst lief alles wunschgemäß für die Ebersberger. Der ESC Waldheim wurde bezwungen (22:6), ebenso der WSV Sachrang (20:6). Doch dann der erste Dämpfer der Aufstiegsträume. Eine 12:20-Niederlage gegen stark aufspielende Feilnbäcker sorgte für Druck. Nach weiteren Erfolgen (27:3 gegen den TSV Hohenthann, 27:3 gegen den WSV Aschau; Platz 9) waren die sechs Erstplatzierten nur durch vier Punkte getrennt. Nur ein Sieg über den ESC Gsprait, zu diesem Zeitpunkt auf Rang zwei, würde den Aufstieg in die Bezirksliga garantieren. Und es klappte. Auch für die Gspraiter Josef Emberger, Werner Ganslmaier, Franz Ortner und Karl Wimmer, die von Rang fünf zur Aufholjagd geblasen hatten. Während Schlossberg-Stephanskirchen in der Endabrechnung Platz eins belegte (22:4 Punkte), reihten sich dahinter der TSV Ebersberg (20:6), ESC Gsprait (20:6) und der ESC Waldheim (18:8) auf den Aufstiegsplätzen ein. Die Steinhöringer Johannes Paul, Michael Paul, Gerhard Wippl, Manfred Ebenkofler und Martin Bachleitner rauften sich derweil die Haare, denn ihre Stocknote reichte nicht ganz, um die punktgleichen Waldheimer von Rang vier zu verdrängen.

Nur der SSV Anzing fiel als 14. und Letzter ein wenig aus der Rolle. Andreas Flößmann, Josef Zirnbauer, Michael und Johann Pfürmann sowie Rene Seibold gewannen auf Bad Aiblinger Eis immerhin zwei ihrer sieben Spiele. Für die zweite Saison auf Eis ein schöner Achtungserfolg, zumal sie als Nachrücker aus der A-Klasse kamen, die dieses Jahr nicht gefüllt werden konnte. Sie werden im nächstes Winter wieder in der Kreisoberliga starten. ez/hw