Vom Larifari zum Leistungssport: Leistungsschwimmer Gregor Bechold

Von: Raffael Scherer

Schwimmer Gregor Bechold mit Landrat Robert Niedergesäß und der ebenfalls ausgezeichneten Schwimmerin Luisa Rumler. © S. ROSSMANN

Für gleich mehrere reise wurde der Schwimmer Gregor Bechold aus Zorneding bei der Sportlerehrung des Landkreis Ebersberg geehrt.

Ebersberg – „Die letzten Jahre waren schwierig“, weiß Schwimmer Gregor Bechold noch genau. Denn pandemiebedingt gab es kaum Wettkämpfe und dementsprechend kaum Auszeichnungen. Umso mehr freute sich der 16-jährige Zornedinger daher nun über die Sportlerehrung in Ebersberg: „Man kann so eine Einladung ja nicht ablehnen“, sagt er und schmunzelt.

Aufgeregt vor der Preisverleihung war er dagegen nicht, schließlich habe er zuvor schon dutzende Medaillen gesammelt, wie etwa kürzlich bei den Bayerischen Jahrgangsmeisterschaften über 50 und 100 Meter Rücken sowie Schmetterling auf 100 Meter. Darauf folgte Platz eins über 100 Meter Schmetterling bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften.

Von Leichtathletik bis Handball alles ausprobiert

Bevor er das Schwimmen als professionellen Sport für sich entdeckt hatte, habe er zuvor diverse andere Sportarten ausprobiert, von Leichtathletik über Handball sei da alles dabei gewesen, erzählt er. Beim Schwimmen sei er dann hängen geblieben, zunächst nur „Larifari“ bis es schließlich für ihn zum Leistungssport wurde.

Neben der Schule fünf bis sechs mal in der Woche nach München zum Training zu fahren, wobei allein der Fahrtweg schon rund eine Stunde dauert, sei dabei nicht ganz einfach: „Langsam mit der Schule wird’s bisschen anstrengend das hinzubekommen“, gibt er zu. Spätestens in der Oberstufe, zum Abitur hin, werde er das Training ein wenig herunterfahren müssen, befürchtet er.

GRegor Bechold: „Über Brust brauchen wir nicht reden“

Ausruhen ist für ihn erst einmal keine Option, denn bereits in anderthalb Wochen geht es nach Berlin zu den Deutschen Meisterschaften. Auch dort wird er wieder in mehreren Disziplinen antreten: Egal ob Schmetterling oder über kürzere Strecken (Rücken). Aber eines weiß er jetzt schon: „Über Brust brauchen wir nicht reden“, stellt er klar und winkt lachend ab.

Nun geht es aber erst einmal nach Hause, wo die Urkunde in den Ordner und die Medaille an die Wand zu den anderen kommt. „Und dann werde ich wahrscheinlich erst einmal etwas essen, weil hier die Portionen so klein sind“, sagt er und deutet schmunzelnd auf das Mousse au Chocolat auf dem Tisch, kaum größer als ein Schnapsglas. Ganz klar viel zu wenig Unterlage für einen echten Profisportler.