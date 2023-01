Kantersieg mit Schwachstellen

Aktivposten der U19 im Bayernliga-Spiel: B-Juniorin Silan Topuzkanamis. Foto: sro © sro

Mit gemischten Gefühlen ging es für die U19-Juniorinnen des TSV EBE Forst United zum ersten Rückrundenspiel der Handball-Bayernliga in die Riegerhofhalle nach Laim.

Ebersberg – Einige krankheitsbedingte Ausfälle hatten die Vorbereitung nicht einfach gemacht, aber United zeigte sich von Beginn an hellwach. Ebersbergs Nachwuchs gewann beim SVL souverän mit 39:22 (19:12) Toren.

Ein schneller Ballgewinn in der Abwehr wurde durch Hannah Dürr zum 1:0 per Gegenstoß verwertet. Es war der Auftakt einer Reihe von Toren aus der ersten und zweiten Welle, die über den guten Defensivverbund eingeleitet wurden. Die Forsties führten bereits 15:7, als Laims Trainerin die Notbremse per Auszeit zog. Danach ließ die bisher recht solide Abwehrarbeit deutlich nach und zeigte einige Schwachstellen, an denen „im kommenden Training dringend gearbeitet werden muss“, meinte United-Trainer Felix Mäsel. Doch Torhüterin Clara Hachmann bügelte wiederholt Fehler ihrer Vorderleute aus und hielt die Distanz auf den SVL.

Zehn Minuten nach Wiederanpfiff sorgte Anna Meixelsberger erstmals für einen Zehn-Tore-Vorsprung (26:16), der sukzessive ausgebaut wurde. Das Trainerduo Mäsel/Veihelmann bot fortan allen Spielerinnen ausreichend Einsatzzeiten. Trotz vieler Wechsel gab aber keinen Bruch im Spiel der Ebersbergerinnen. Auch eine doppelte Unterzahl wurde von den „jungen Nachwuchsspielerinnen“ gut gemeistert. Den Schlusspunkt zum 39:22 setzte Natalie Mahncke mit frechem Ballklau und Wurf ins leere Laimer Gehäuse.

„Es war noch ordentlich Sand im Getriebe nach der langen Spielpause, daher ist das ein super Ergebnis“, analysierte Julius Veihelmann. „Wir haben gut gesehen, woran wir arbeiten müssen, wenn wir gegen die Bundesligateams aus Schwabmünchen oder Erlangen in den kommenden Wochen mithalten möchten.“

Gleich am kommenden Sonntag, 29. Januar, um 13 Uhr geht es in der heimischen Dr.Wintrich-Halle gegen Schwabmünchen. ez/ola