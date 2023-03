Ebersbergs Handball heiß aufs Spitzenspiel bei Überteam Bayern

Von: Julian Betzl

Teilen

Im Flug aufs Rosenheimer Tor: Ebersbergs Leonhard Riedmaier (in grün) und sein Team waren nicht aufzuhalten. © SRO EBERSBERG

Abgesehen von den ersten 20 Minuten war Trainer Till Senftner hochzufrieden mit dem Wiedereinstieg in den Spielbetrieb. Ebersbergs Handballer scheinen bereit fürs Spitzenspiel.

VON JULIAN BETZL

Ebersberg – Nach knapp vierwöchiger Saison-Unterbrechung fertigten die Bezirksoberliga-Handballmänner des TSV EBE Forst United den ESV Rosenheim mit 36:26 (17:14) Toren in der heimischen Dr. Wintrich-Halle ab.

Nur sei in den ersten 20 Minuten eben das eingetreten, wovor er gewarnt hatte, führte Senftner aus: „Da waren wir zu lax. Das war nicht Fisch, nicht Fleisch, hinten wie vorne nicht konsequent. Der fehlende Wettkampfrhythmus ist eben die große Problematik nach so einer langen Pause.“ Da wären die Rosenheimer Gäste zunächst sichtlich im Vorteil gewesen, eine 23:26-Pleite in Milbertshofen hin oder her. Spielpraxis ist Spielpraxis.

So wogte die Bezirksoberliga-Partie etwas zäh, aber ausgeglichen von einem zum anderen Tor (6:6/9.). Erst mit einem Viererpack von Severin Riedmaier, der die Kreisstädter erstmalig etwas an Land gewinnen ließ (16:12/27.). Ein Torlauf mit Signalwirkung. „Dann kommst du eben wieder in deinen Rhythmus“, freute sich der TSV-Coach fortan über den richtigen Zugriff im Abwehrverbund und die nötige Entschlossenheit vor dem ESV-Kasten.

Am eigenen Kreis hielten Maximilian Riedmaier sowie der zentrale Marius Bruder den Ebersberger Laden hervorragend beisammen – „er hat in der Deckung einen super Job gemacht“ (Senftner) – und im Angriff wollte der Wurfarm von Severin Riedmaier einfach nicht müde werden.

Am Ende trug er mit 15 Treffern maßgeblich zum Heimerfolg bei. „Gut, dass ist halt typisch Sebi“, wollte Senftner aber auch die Anlaufschwierigkeiten seiner personifizierten Tormaschine nicht unerwähnt lassen. „Die Trefferquote war aber trotzdem ausbaufähig und da waren ja sieben Siebenmeter dabei.“ Allerdings bei einer makellosen Strafwurfquote. Unterm Strich war die Entscheidung in dieser Partie aber spätestens mit dem Ebersberger Drei-Tore-Lauf kurz nach der Pause zum 21:15 (35.) gefallen.

„Rosenheim war schon im ersten Durchgang am Limit und musste jetzt noch mehr investieren. Mit unserer Leistungssteigerung konnten sie aber nicht mehr mithalten“, lobte Senftner ausnahmslos jeden Akteur seines ersatzgeschwächten Kaders. „Weil alle performt haben“, so der Coach, konnten die Ebersberger auch den vorzeitigen Ausfall von Sebastian Merker kompensieren, dem „die Kniescheibe raus- und wieder reingeflogen ist“. Zudem konnte sich der angeschlagene Leonhard Riedmaier seine Auszeiten gönnen.

Im Stile einer Spitzenmannschaft, die sich ihrer eigenen Serie – nach überwundenen Startproblemen – durchaus bewusst ist, sicherte sich der Tabellenzweite den nunmehr fünften Sieg im fünften Pflichtspiel des neuen Jahres. Das Spitzenspiel der Bezirksoberliga am Samstagabend, um 20 Uhr, beim verlustpunktfreien FC Bayern München kann kommen.

TSV EBE Forst United: Thomas Holzner, Daniel Beffa (beide im Tor), Sebastian Merker, Yannick Bross (3), Leonhard Riedmaier (1), Milan Pekic (4), Maximilian Riedmaier (2), Fabian Schuhbauer (5), Georg Riedmaier (4), Marius Bruder (1/1), Benedikt Gigler (1), Severin Riedmaier (15/7).