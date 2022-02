Forsties bezwingen Haunstetten

Landeten einen Überraschungscoup: die Forsties (vo., v.l.) Jasmin Alnajjar, Steffi Pollak, Nina Allombert, Hannah Dürr, Senta Schlegl, Vanda Angyal, (hi., v.l.) Clara-Marie Hachmann, Muriel Henrich, Conny Paulus, Anna Meixelsberger, Helena Brandl, Felix Mäsel, Kitti Huszak, Jonas Habdank, Silan Topuzkanamis, Chiara Czeslik, Charly Paulus. © verein

Unverhoffte Bayernligapunkte fuhr die U19 des TSV EBE Forst United ein. Beim haushohen Favoriten kamen die Ebersberger Damen zu einem 25:18-Erfolg.

Ebersberg – Mit gemischten Gefühlen reiste Uniteds U19 zum Drittliganachwuchs des TSV Haunstetten, der vor Wochenfrist den Jugendbundesligisten HC Erlangen besiegt hatte. Zum einen freuten sich die Ebersbergerinnen auf das Match in der Bayernliga, zum anderen konnte coronabedingt nur einmal trainiert werden und der Ausfall der verletzten Spielmacherin Chiara Czeslik musste kompensiert werden.

Dennoch starteten die Forstie mutig in die Partie. Muriel Henrich gelang das erste Tor des Spiels. Vollen Fokus legte Forst United auf die Abwehr, die vor allem die spielstarke Michelle Schäfer in den Griff bekommen musste. Mit großem Einsatz gelang dies bis zur 20. Minute recht gut, doch zu viele Fehlwürfe gegen starke Augsburger Torhüter ließen den knappen Vorsprung schmelzen. Haunstetten drehte das Ergebnis und ging bis zur Halbzeit 11:10 in Führung.

Forst-Damen beweisen Nervenstärke

Auch nach dem Seitenwechsel schenkten sich beide Teams nichts. United lief bis zur 40. Minute einem knappen Rückstand hinterher. Ein erster Befreiungsschlag gelang mit drei Toren in Folge durch Hannah Dürr, Jasmin Alnajjar und Anna Meixelsberger, was Haunstetten zu einer Auszeit zwang.

Doch diesmal behielten die Ebersbergerinnen die Nerven, verursachten weniger Ballverluste als im ersten Durchgang und gaben den Vorsprung auch in der letzten Viertelstunde nicht mehr her. Der Abwehrverbund mit einer starken Torhüterleistung machte es den Schwaben weiterhin schwer. Um die drohende Niederlage dennoch abzuwenden, stellten die Gastgeber auf eine offene Manndeckung, die Ebersberg allerdings für eine Erhöhung der Tordifferenz nutzen konnte. So freuten sich die mitgereisten Fans, Trainer und die strahlende Mannschaft über einen 25:18-Sieg.

Forst United zeigt leidenschaftliche Teamleistung

„Es war eine leidenschaftliche Teamleistung. Der Zusammenhalt war beeindruckend. Ein Sonderlob verdient dennoch Charly Paulus für die ausgezeichnete Abwehr- und unermüdliche Angriffsleistung“, so Trainer Jonas Habdank.

Schon kommendes Wochenende gibt es ein Wiedersehen mit dem Titelfavoriten HC Erlangen in eigener Halle. Der Jugendbundesligist behielt beim Hinspiel in Franken mit 25:21 die Oberhand. Am Samstag um 16 Uhr versuchen die Mädels vom Ebersberger Forst an die gute Leistung von Haunstetten anzuknüpfen und Revanche zu nehmen.. ez/hw

Forst United: Vanda Angyal, Clara Marie Hachmann (beide im Tor), Senta Schlegl, Charly Paulus (4), Muriel Henrich (1), Jasmin Alnajjar (4), Conny Paulus, Silan Topuzkanamis, Steffi Pollak (2), Helena Brandl, Kitti Huszak, Anna Maria Meixelsberger 6, Hannah Dürr (4), Nina Allombert (4).