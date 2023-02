Ebersbergs Handballer sind gnädig mit dem Schlusslicht

Von: Julian Betzl

Teilen

Viel Zug zum Truderinger Tor: Severin Riedmaier (beim Wurf) und die Männer von Forst United. Foto: stefan Rossmann © stefan Rossmann

Ernsthaft bedroht war der dritte Sieg in Folge für die Ebersberger Handballmänner gegen den TSV Trudering nie. Bereits zum dritten Mal in diesem Kalenderjahr knackte die Bezirksoberligamannschaft von Trainer Till Senftner vorne die 30-Tore-Marke.

Ebersberg – Was dem Übungsleiter von Forst United auf der Suche nach Verbesserungsansätzen in der Analyse des 39:32 (18:14)-Pflichtsiegs in die Karten spielte, war eine zunehmende Verspieltheit und Nachlässigkeit.

„In den ersten zehn bis 15 Minuten haben wir in der Abwehr die richtige Galligkeit, gepaart mit der Aggressivität auf den Ballführenden hinbekommen. Dann kam leider ein Bruch“, bedauerte der Ebersberger Trainer. Für ein personell arg gebeuteltes Tabellenschlusslicht (Senftner: „die kommen auf der letzten Rille daher“) durfte der TSV Trudering nach Senftners Geschmack deutlich zu viele Konter in der Dr. Wintrich-Halle fahren.

Zumeist auf Ebersberger Einladungen hin. „Wir waren zu spekulativ“, monierte der United-Coach, „gefühlt 20 glasklare Chancen, die wir frei vor dem Tor nur in der ersten Halbzeit verballert haben“. Die 40-Tore-Marke wäre bei einer effizienten Chancenverwertung also durchaus schon in den ersten 30 Minuten in Sichtweite des Tabellendritten gerückt.

Den zweiten Spielabschnitt spielten die Hausherren dann „konstant runter“, brachten „die nötigen Basics“ auf die Platte und rotierten kräftig durch. Unterm Strich sei deshalb auch für ihn „alles gut“, betonte Coach Till Senftner. „Jeder hat viel Spielpraxis gesammelt und dadurch werden wir in der Breite noch stärker.“ bj

Forst United: Thomas Holzner, Daniel Beffa (im Tor), Sebastian Merker, Stefan Schablowski (6), Yannick Bross (5), Leonhard Riedmaier (7), Milan Pekic (2), Maximilian Riedmaier (4), Georg Riedmaier (4), Sebastian Schechner (3), Benedikt Gigler, Raphael Gigler (1), Severin Riedmaier (6/3), Simon Huppertz (1).