Egmatinger Dorfmeisterschaft: Entscheidung in der letzten Kehre

Viel Spaß hatten die Teilnehmer der Finalrunde bei der Egmatinger Dorfmeisterschaft im Stockschießen. Das Turnier sorgte für Spannung und beste Stimmung an den TSV-Bahnen. © Foto: Verein

Die heißen Temperaturen über 35 Grad Celsius standen symbolisch für die spannenden Spiele, die die Finalrunde der sechsten Auflage der Egmatinger Gemeinde-Meisterschaft im Stockschießen bot.

Egmating – Die Kegler des KC Egmating hatten am Ende am besten gezielt und sich den Turniersieg samt Wanderpokal geschnappt.

Das Finale startete mit zwei Gruppen je vier Teams. Die erste Gruppe war eine „absolut ausgeglichene, in der Jeder jeden schlagen konnte“, wie Alfred Kätzlmeier, zugleich Abteilungsleiter der TSV-Stockschützen, berichtete. Die Kegler, die in den beiden ersten Partien gesiegt hatten, verloren im letzten gegen die Basketballer – und der Stammtisch und „Engel & Bengel“ trennten sich 4:4. Damit hatte der KCE diese Gruppe vor Basketball, Engel & Bengel sowie dem Team „Stammtisch“ gewonnen und stand im Endspiel.

In Gruppe 2 wurde die Formation „SBH Beschläge“ ihrer Favoritenrolle schnell gerecht und entschied alle drei Duelle für sich. Um Platz zwei kam es in Runde drei zum direkten Duell der Altbuschen und der FFW II. Auf der letzten Kehre drehten die Altburschen das Spiel, gewannen 5:4 waren Zweiter. Rang vier ging an „Die 4 Seematinger“, die auch in den Platzierungsspielen glücklos blieb. Stammtisch setzte sich im Match um Rang sieben mit 8:1 Punkten durch.

Fünfter wurde Engel & Bengel (10:3 gegen Freiwillige Feuerwehr), Dritter die Altburschen durch ein 10:4 gegen die Basketballer.

Das Endspiel entwickelte sich zur Freude der vielen Gäste zu einem Krimi. Ständig wechselte die Führung, sodass die Entscheidung erst in der letzten Kehre fiel. „Jeder Schütze wurde von den Anwesenden angefeuert, es war eine riesen Stimmung auf der Bahn“, freute sich Kätzlmeier. Das glücklichere Ende hatten die Kegler, die mit 7:6 gewannen.

Nach der Siegerehrung bedankte sich Organisator Kätzlmeier bei allen Helfern, die zum Gelingen und tollen Ablauf der fünf Spieltage beigetragen hatten. Vor allem aber dem Team, das bei dem heißen Wetter in der TSV-Hütte die Bewirtung übernommen hatte. Zum Abschluss lud Kätzlmeier alle Teilnehmer ein: „Mittwochs ab 19 Uhr ist immer Training der Stockschützen, jeder der Lust hat ist herzlich eingeladen.“ In geselliger Runde klang dann der Finaltag aus. Die nächste Gemeinde-Meisterschaft wird die Stockschützen-Sparte in 2025 veranstalten. ez/ola

Endergebnis: 1. KC Egmating I; 2. SBH Beschläge; 3. Altburschen; 4. Basketball; 5. Engel & Bengel; 6. Freiwillige Feuerwehr II; 7. Stammtisch; 8. Die 4 Seematinger.

Das Siegerquartett des KC Egmating (v.l.): Armin Ferfler, Jonny Heiler, Martin Heiler und Florian Habammer. © Verein