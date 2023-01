Dreikönigs-Schaulaufen: EHC feiert Jubiläum mit besonderem Programm

Letzte Feinheiten vor dem Jubiläums-Schaulaufen am Freitag trainierten EHC-Cheftrainerin Steffi Ruttkies und ihre Schützlinge.

Tanz der Ehemaligen

Von Helena Grillenberger schließen

Der EHC Klostersee lädt zum Dreikönigs-Schaulaufen im Grafinger Eisstadion ein. Es ist das 30. Mal, der Verein hat sich für das Jubiläum etwas einfallen lassen.

Grafing – Nach zwei Jahren Unterbrechung ist es endlich wieder soweit: Das Dreikönigs-Schaulaufen des EHC Klostersee im Grafinger Eisstadion geht in die nächste Runde. Und an diesem Freitag um 16 Uhr in der Wildbräu-Arena mit einer ganz besonderen Vorstellung: Denn es ist das 30. Schaulaufen des Vereins – eine Jubiläumsveranstaltung, die pandemiebedingt auf heuer verschoben werden musste.

„Nach zwei Jahren Pause wird es ein lang ersehntes Event für Jung und Alt werden“, ist sich Constanze Mentz, die Eiskunstlauf-Abteilungsleiterin des EHC, sicher. Denn die Trainerinnen Steffi Ruttkies, Eva-Maria Fitze und Anita Ruttkies haben für den besonderen Termin wieder alles gegeben und ein tolles, kurzweiliges Programm ausgearbeitet und mit ihren Schützlingen einstudiert.

Neue und alte Tänze

Die Zuschauer werden am 6. Januar von der Trommlergruppe des Grafinger Jugendorchesters, den Grafinger Hotstix, begrüßt. Auch ein besonderer Duft wird den Besucher um die Nase wehen, schließlich ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt, darunter auch mit Naschereien wie Waffeln oder Popcorn.

Um 16 Uhr geht es dann los: Etwa eine Stunde lang können sich die Zuschauer von den Küren verzaubern lassen. Zu alten und neuen Musikstücken werden sowohl neue als auch bereits bekannte Tänze vorgeführt. Die Wettkampfläufer zeigen Ausschnitte aus ihren Küren und sogar die kleinsten Vereinsmitglieder sind bei dem Jubiläums-Spektakel dabei. Die Nachwuchstalente freuen sich schon sehr, ihr Können vor Publikum unter Beweis stellen zu können.

Vor dem Schaulaufen ist das Eis für alle geöffnet

Wer sich davor selbst sportlich betätigen möchte: Von 14 bis 15.30 Uhr ist in der Wildbräu-Arena das Eis für alle geöffnet. Eine halbe Stunde vor Beginn des Schaulaufens muss die Fläche dann zur Eisbereitung geräumt werden. In der Zwischenzeit können die Schlittschuläufer und -läuferinnen ihre Schuhe wechseln oder sich am Kuchenbuffet des EHC stärken. Es gibt dazu auch Tee, Glühwein und kalte Getränke.

„Besonders freuen wir uns über unsere Special Guests auf dem Grafinger Eis“, erklärt Mentz. Denn als besonderes Highlight der Jubiläumsfeier treffen sich auch ehemalige Grafinger Eiskunstläuferinnen der vergangenen 30 Jahre, um den Zuschauern einen gemeinsamen Tanz zu präsentieren.

Kostenloser Eintritt

Der Eintritt für die gut 60-minütige Jubiläumsvorstellung der Klosterseer Abteilung ist kostenlos. „Alle sind herzlich eingeladen“, freut sich Mentz mit ihrem Team auf viele Besucher der Show.

