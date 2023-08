EHC Klostersee grübelt über Block-Puzzle

Theorieeinheiten an der Taktiktafel gehören in der Vorbereitungszeit für EHC-Coach (re.) Gert Acker und seinen Trainer-Partner Florian Engel fast zu jeder Einheit auf dem Grafinger Eis mit dazu. © stefan rossmann

Der Konkurrenzkampf um die besten Startplätze in der Eishockey Bayernligamannschaft des EHC Klostersee läuft. Zum Testspielauftakt empfangen die Grafinger am Sonntag die Erding Gladiators.

Grafing – Der EHC Klostersee hat die zweite Trainingswoche auf Eis hinter sich gebracht. Nachdem die ersten Übungseinheiten auf der frisch bereiteten Spielfläche in der Wildbräu-Arena von Gert Acker angeleitet worden waren, hat zuletzt Florian Engel übernommen. Beim ersten Testspiel am kommenden Sonntag, um 17.30 Uhr auf eigenem Eis gegen die Erding Gladiators, die in der bevorstehenden Bayernliga-Runde zu den Top-Favoriten zählen, wird Engel alleine coachen.

„Unsere zwei Headcoaches sind wie davor auch schon keine Profitrainer, sondern haben daneben Fulltime-Jobs. Dem wollen und müssen wir insbesondere in der Vorbereitung Rechnung tragen und den beiden wie auch den Spielern in diesen Tagen ihre Urlaubswünsche soweit möglich erfüllen“, betonte der Sportliche Leiter Dominik Quinlan.

Genaue Zusammenstellung der Grafinger Blöcke bleibt undurchsichtig

Die Solo-Phase bis zur Rückkehr seines Trainer-Partners Acker sieht Florian Engel überhaupt nicht problematisch: „Wir haben insgesamt eine gemeinsame Idee und uns darüber, wie auch über verschiedene Konstellationen, in den letzten Wochen und Monaten schon oft ausgetauscht. Wir sind sehr eins, was die Art zu spielen betrifft, sodass ich auch ohne Gert mit an der Bande quasi nur umsetze, was d´accord und gemeinsam besprochen ist.“

Dass auch der regelmäßig vorbeischauende „Zaungast“ beim Training der Rot-Weißen aktuell noch nicht schlauer ist als andere, was die mögliche Zusammenstellung der Blöcke betrifft, habe keinen tieferen Hintergrund, bestätigte Engel: „Es ist einfach so, dass die Aufgabe darin besteht, neben den drei externen Neuzugängen auch einige Aufrücker aus der klubeigenen U20 ins Team zu integrieren und wir dazu noch Tryout-Spieler dabeihaben, die sich empfehlen wollen. Die Tests werden also auch dazu da sein, optimale Reihen zu finden und dabei möglichst viel auszuprobieren.“ Feste oder bereits gesetzte Formationen gebe es noch nicht.

Kaller und Kaefer aus Personalnot trainingsweise als Defender umgeschult

Bis auf den verletzten Verteidiger Quirin Bacher ist aktuell der gesamte Kader bei den Übungseinheiten versammelt. Welche internen Verschiebungen möglich sind, sollte es etwa in der durch die Abgänge von Marinus Kritzenberger und Yannick Kischer nicht mehr ganz so erfahren wie zuletzt aufgestellten Hintermannschaft zu Ausfällen kommen, konnte beim Eistraining dann doch „herausgelesen“ werden.

Sowohl Allrounder Felix Kaller wie auch Klostersees Kapitän Raphael Kaefer übernahmen da zeitweise einen Verteidiger-Part. „Das war der Not geschuldet, weil tageweise immer wieder ein Defender fehlte. Allerdings hat sich natürlich gezeigt, dass das bei einem möglichen personellen Engpass durchaus Lösungen sein können“, erklärte Florian Engel. ele