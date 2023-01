EHC verliert in Lindau: Kraftreserven machen den Unterschied

Das Nachsehen hatte der EHC Klostersee (hinten Marinus Kritzenberger beim Duell in Grafing) gegen den EV Lindau. Foto: sro © sro

In einer lange ausgeglichenen Oberliga-Partie unterlag der EHC Klostersee am Sonntagabend beim EV Lindau Islanders am Ende doch klar mit 2:6 Toren.

Grafing –Die Grafinger versäumten es, in den Phasen vor und nach der zweiten Pause bei klaren Chancen in Führung zu gehen und konnten am Ende die vielen Ausfälle nicht kompensieren.

Ohne eine gute Handvoll Spieler machten sich die Rot-Weißen auf die Reise an den Bodensee zum vierten Treffen mit den Islanders. Weil die Grippewelle auch Philipp Quinlan erwischt hat, führte das Team erstmals dessen jüngerer Bruder Nicolai als Kapitän aufs Eis. Durch den Ausfall des ersten Vertreters von Raphael Kaefer hält einzig noch Florian Gaschke bei allen bisherigen Pflichtspielen. Der übernahm beim EHC die Center-Position zwischen den beiden kanadischen Angreifern und war Ausgangspunkt der ersten dicken Torchance. Lynnden Pastachak aber fand nach einem penaltyähnlichen Vorstoß in EVL-Keeper Dominik Hattler seinen Meister (5.).

Das Klosterseer Gehäuse hütete Philipp Hähl, der beim 0:1 nach knapp drei Minuten wie auch seine Vorderleute mit drei One-Timer-Pässen ausmanövriert wurde. Die Grafinger steckten den Rückstand erstaunlich gut weg und hatten ab Mitte des ersten Drittels klar Oberwasser. Bedingt auch durch drei Strafzeiten der Gastgeber, von denen Felix Kaller im Nachschuss eine zum 1:1 nutzte (16.). Den zu diesem Zeitpunkt überfälligen Ausgleich hatte Johannes Kroner eingeleitet, der davor einmal knapp und einmal am Pfosten scheiterte.

Dem EHC gelang es immer wieder, den Islanders-Angriffen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ergab sich die Chance, wurde blitzschnell gekontert. Wie in der 19. Minute über Gaschke und Jordan Stallard. Bei seinem zweiten Anlauf konnte Pastachak den gegnerischen Goalie zum 2:1 überwinden.

In den zweiten Abschnitt starteten die Grafinger mit zwei durchdachten Angriffen und guten Möglichkeiten durch Gaschke und Marc Bosecker (25./26.). Dem 2:2 – Hähl war gegen den direkt vor ihm abgefälschten Distanzschuss machtlos – folgte eine Drangphase Lindaus (31.). Dabei blieb’s trotz erstklassiger Einschussmöglichkeiten für die Gastgeber per Alleingang und den EHC durch Kaller, Vili Vesalainen und Pastachak kurz vor Drittelende. Im letzten Durchgang machten die Kraftreserven den Unterschied, die bei vier Blöcken auf Seite der Gastgeber lagen. Und die „special teams“: Die Islanders skorten doppelt im Powerplay, nach gerade beendeter Überzahl und auch per Shorthander – Endstand: 2:6. ele