Back on Ice! EHC Klostersee legt wieder los

Willkommen auf der Grafinger Eisfläche! EHC-Trainer Gert Acker (re.) konnte sich am Mittwoch die ersten Live-Eindrücke vom neuen Kanadier Kevin Walz (li.) verschaffen. © Stefan Rossmann

Nur Verteidiger Quirin Bacher fehlt nach Meniskus-OP beim ersten Eistraining des EHC Klostersee. Stürmer Fabian Zick ist dagegen nicht mehr im Kader des Eishockey-Bayernligisten.

Grafing - Back on ice! Wie einige andere Eishockey-Bayernligisten ist auch der EHC Klostersee dieser Tage ins Eistraining eingestiegen. „Sich wieder ein wenig auf gewohntem Terrain bewegen und an die Ausrüstung gewöhnen“, sagte Trainer Gert Acker nach dem ersten Aufgalopp am Mittwochabend. „Das Kribbeln bei allen war richtig spürbar. Die Jungs waren heiß, super motiviert und auch ein wenig aufgeregt.“

In den etwa zweieinhalb Wochen bis zum ersten Testspiel am Sonntag, 3. September (17.30 Uhr) in der Wildbräu-Arena gegen die Erding Gladiators, wolle man die Intensität kontinuierlich steigern. Die eigentlich für den Tag davor angesetzt gewesene Premieren-Einheit auf dem glatten Parkett hatten die Rot-Weißen „mit Rücksicht auf die vielen Kinder und Jugendlichen täglich beim laufenden Nachwuchs-Hockeycamp“ kurzfristig sausen lassen, nachdem die Spielfläche angesichts der sommerlichen Temperaturen außerdem noch sehr weich gewesen war.

Mit wenigen Ausnahmen konnte Gert Acker, der am Wochenende für die dann nahende heiße Vorbereitungsphase für ein paar freie Tage an Florian Engel (derzeit noch in Urlaub) übergeben wird, bevor die beiden Head-Coaches sozusagen gemeinsame Sache machen, die gesamte Grafinger Truppe um sich versammeln. Einer der wenigen, die fehlten: Verteidiger Quirin Bacher musste sich dieser Tage einem minimalinvasiven Eingriff am Meniskus unterziehen und wird ein paar Wochen fehlen. „Minimum einen Monat“, vermutet Acker, werde der Abwehrspieler ausfallen.

Alle drei Neuzugänge auf dem Eis dabei

Ebenfalls nicht auf dem Eis zu sichten war Stürmer Fabian Zick, der nicht mehr zum Klosterseer Kader gehört, wie „Bandengast“ Dominik Quinlan bestätigte. „Wir hatten kürzlich noch einmal gesprochen. Aber nachdem Zicki den Job gewechselt hat und teilweise auch beruflich im Ausland unterwegs ist, macht das keinen Sinn. Immer wieder zu fehlen und nur sporadisch zur Verfügung zu stehen, ist keine Option, da waren wir uns einig“, erklärte der Sportliche Leiter des EHC Klostersee.

Die Entscheidung, ob er die Schlittschuhe ganz an den Nagel hängt oder unterklassig mit kurzer Saison und weniger Trainingsaufwand weitermacht, ließ Fabian Zick selbst vorerst offen.

In Grafing bereits eingetroffen und mit seinem neuen Team auf der Eisfläche standen derweil der zuvor in Frankreich aktive Kanadier Kelvin Walz sowie der von den Geretsried River Rats gekommene Tscheche Marek Haloda und Rückkehrer Quirin Spies (zuletzt beim EC Peiting).

Preisanpassung bei EHC-Saisonkarten

Mit dem Beginn der Eiszeit angelaufen ist bei den Klosterseern auch der Dauerkartenverkauf. Darauf wies Ferdinand Bacher vom EHC-Vorstand hin. Enthalten im Saisonticket-Abo sind neben den fünf Vorbereitungs-Heimspielen auch die folgenden Pflichtspiele in der Bayernliga-Hauptrunde und anschließende K.o.-Partien. Weil die Saison nicht ganz so viele Meisterschaftspartien wie zuletzt in der Oberliga Süd umfasst, wurden die Preise etwas nach unten korrigiert.

Erwachsene Vereinsmitglieder bezahlen 160 Euro (Stehplatz), beziehungsweise 210 Euro (Sitzplatz), Nichtmitglieder 192/250 Euro. Die ermäßigte Dauerkarte (Rentner, Auszubildende, Studenten etc.) kostet 100/132 Euro (Mitglieder), respektive 160/210 Euro (Nichtmitglieder). Für Jugendliche werden für das Saisonticket in Grafing 45/60 Euro (Mitglieder) und 78/100 Euro (Nichtmitglieder) fällig. Kinder bis elf Jahre haben weiterhin freien Eintritt. ele