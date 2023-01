EHC: Ohne Kraft am Ende des Marathons

Aus dem Gleichgewicht gerieten die Grafinger um Philipp Quinlan und Florian Gaschke (li.) im Allgäu. Foto: sro © sro

Eishockeytrainer Dominik Quinlan vom EHC Klostersee hatte es bereits am Dreikönigstag nach dem Penalty-Heimcoup gegen den Deggendorfer SC (4:3) geahnt. Memmingen wurde kein Honigschlecken (1:5).

Grafing – „Das wird schwer werden, diese Leistung in zwei Tagen erneut aufs Eis zu bekommen. So ein Kraftakt ist nicht regelmäßig möglich“, sagte der Grafinger Headcoach vor dem Oberliga-Gastspiel bei den ECDC Memmingen Indians. Die Allgäuer stellen – wie auch die Niederbayern – eine komplette Profitruppe, die gegen den EHC in Vollbesetzung auftrat.

Und bei der 1:5-Niederlage aus Sicht der Rot-Weißen konnten die Gastgeber nach schwachem Start den Hebel um- und ab dem zweiten Drittel auch zulegen. „Im ersten Abschnitt haben wir stark gespielt, waren das bessere Team und hatten gute Chancen. Leider konnten wir nur eine davon erfolgreich abschließen und kassierten dann etwas unglücklich den Ausgleich“, bedauerte Quinlan. „Danach haben die Indians den Druck erhöht, da waren wir nach enorm intensiven zwei Wochen einfach nicht mehr in der Lage dagegenzuhalten“, resümierte er. Seine Jungs seien einfach mit den Kräften am Ende und platt gewesen.

„Eigentlich ganz zufrieden“ gab sich Memmingens Trainer Daniel Huhn nach den eingefahrenen drei Punkten, mit denen sich die Allgäuer weiter Hoffnung auf die direkte Playoff-Qualifikation machen können: „Wir sind heute zunächst nicht gut in den Rhythmus gekommen, haben eher schwach begonnen. Dann aber konnten wir noch was auf die Schippe legen und haben die Beine gut bewegt gegen einen unangenehm zu spielenden Gegner, der in der eigenen Zone einen richtig guten Job erledigt.“

Der Klosterseer Cheftrainer blickte auf der Heimfahrt aus dem Allgäu zurück auf den gesamten Marathon mit den sieben Pflichtspielen in 14 Tagen. Mit zwei Heimsiegen und stabilen Vorstellungen in Rosenheim oder gegen Riessersee habe man das insgesamt ganz gut hinter sich gebracht. „Damit können wir ganz gut leben. Schließlich war diese Phase auch personell nicht einfach mit teilweise sieben fehlenden Stammkräften.“

Gegen Garmisch hatte der EHC Mitte letzter Woche nur durch das Aufrücken zweier U20-Talente drei komplette Blöcke zusammen bekommen. Ein unvergessliches Erlebnis sei so viel Eiszeit gegen eine Mannschaft wie den SC Riessersee für Stürmer Stefan Würmseer und Verteidiger Tobias Hilger gewesen, hatte Quinlan hinterher betont. Für den jungen Abwehrspieler in weiterer Hinsicht: Wie sich ein paar Tage später herausstellte, zog sich Hilger beim Blocken eines Schusses einen Mittelfußbruch zu.

Aufgrund der gleichen Verletzung hat Raphael Kaefer bislang die halbe Saison verpasst. Dieser Tage will der Klosterseer Kapitän wieder ins Training einsteigen – sofern es nach der Abschlussuntersuchung grünes Licht geben sollte. ele