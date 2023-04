Saisonfinale der Grafinger Eisflitzer mit Hochs und Tiefs

Von: Olaf Heid

Stand ganz oben auf dem DM-Podest: B-Junior Jonathan Rösenbleck (Mitte) holte den Titel. privat © Foto: privat

In dieser Woche dürfen die Aktiven der Shorttrack-Abteilung des EHC Klostersee noch mit viel Spaß trainieren. Dann gibt es in der Wildbräu-Arena kein Eis mehr – und die Eisflitzer gehen in die verdiente, wenn auch kurze Pause.

Grafing – Anfang Mai startet dann wieder das anstrengende Trocken- und Sommertraining.

Für EHC-Aushängeschild und Nationalkader-Mitglied Katharina Ulrich läuft bereits ein andere, harte Vorbereitungszeit. Die 17-Jährige bereitet sich auf die Abiturprüfungen vor, die ab Ende April auf sie warten. Zuletzt war die Tochter der Abteilungsleiterin aber noch einmal international im Einsatz. Sie hatte überraschend ein Ticket für das Finale des Jugend-Europacups (Starclass) in Turin ergattert und dort eine aufregende Zeit hinter sich.

Nicht unbedingt wegen ihrer sportlichen Leistungen, denn Kathi Ulrich plagte sich nach Ankunft mit einer Erkältung herum, lief in einigen Rennen der starken Konkurrenz aus den Niederlanden, Frankreich, Polen, Italien oder Ungarn hinterher. „Ich konnte meine Leistung wieder einmal wegen Krankheit nicht abrufen, das hat mich sehr geärgert. Ich war danach eine Woche flach gelegen“, so die Abiturientin.

Der überraschende Halbfinaleinzug und Platz 17 über 1500 Meter war ihr bestes Resultat in einem Einzelrennen, gesamt landete die junge Grafingerin auf dem 24. Rang unter 60 Teilnehmerinnen. Vor ihr lagen dabei nur zwei der acht deutschen Vertreterinnen „Das war in Ordnung für die Bedingungen und den Saisonverlauf mit den dauernden Verletzungen und Krankheiten“, urteilte Cheftrainerin und Mutter Renate Ulrich.

Aufregend war vor allem der Heimweg für die 17-Jährigem. Bei der Hinfahrt konnte sie noch mit einem Bus aus dem Bundesstützpunkt in Dresden nach Italien reisen, zurück war der Flieger gebucht – eigentlich. Doch der Streik in München machte eine schnelle Rückreise unmöglich. Stattdessen ging es mit dem Ersatzbus bis nach Memmingen, wo die EHClerin abgeholt wurde.

Kathi Ulrich wird auch in der kommenden Saison noch als A-Juniorin unterwegs sein, zusammen mit den Röskenbleck-Geschwistern, die seit eineinhalb Jahren in Grafing trainieren und seit November 2022 für den EHC starten. B-Junior Jonathan, inzwischen 17 Jahre alt, wird die Gymnasiastin zu den diversen Kader-Lehrgängen begleiten. Der Münchner hatte bei der Deutschen Meisterschaft in Dresden die Kadernorm über 500 Meter mit 44,127 Sekunden geknackt. „Er ist dadurch in den Nationalkader 1 aufgenommen worden. Er hat sich läuferisch, technisch und physisch enorm gesteigert“, freute sich die Klosterseer Cheftrainerin über den Lohn für dessen Fleiß. „Was das Grafinger Training nicht alles ausmacht“, fügte Renate Ulrich lachend hinzu.

Den Beweis hatte der EHC-Sprinter auch bei der qualitativ stark besetzten DM in Dresden abgeliefert: Er hatte drei der vier Strecken bei den B-Junioren gewonnen und sich den Titel vor der Konkurrenz aus dem Bundesstützpunkt geschnappt. Kathi Ulrich (5.) und Katharina Röskenbleck (6.) waren als jüngerer A-Jugend-Jahrgang „im Rahmen ihrer Möglichkeiten geblieben“ so Trainerin Ulrich. „Da war nicht mehr drin.“ Für C-Juniorin Alina Gzuk (15) reichte es mit einer guten Leistung und drei persönlichen Bestzeiten gegen starke Konkurrenz in einem Zehnerfeld zu einem tollen fünften Rang.

Schnell und international unterwegs waren die Klosterseer Shorttracker auch in der A-Jugend mit Katharina Ulrich (l.) und David Huber (im Bild bei den Bayerischen Meisterschaften in Grafing). foto: stefan Rossmann © SRO EBERSBERG