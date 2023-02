Eishockey: EHC Klostersee unterliegt effektiveren Alligators

Verzweifelt dem Rückstand hinterher liefen Sebastian Sterr, Florian Gaschke und der EHC Klostersee gegen Höchstadt. sro © SRO EBERSBERG

Die etwas höhere Fehlerquote entschied die Dienstagspartie mit 2:5 Toren zu Ungunsten des EHC Klostersee. Trotz des Ausfalls mehrerer Stammkräfte boten die Rot-Weißen gegen den Höchstadter EC vier komplette Blöcke auf.

Grafing – Drei U20-Talente füllten die Lücken, wobei Stürmer Arnaud Eibl (19) erstmals Oberligaluft schnupperte.

Bei Minustemperaturen froren die Eishockey-Youngster wie von Trainer Dominik Quinlan schon angekündigt („Fünf Spiele in zehn Tagen gehen an die Substanz, da müssen wir die Last auf möglichst viele Schultern verteilen“) nicht auf der Ersatzbank, sondern fuhren regelmäßig ihre Schichten. Klostersee hielt gegen den Tabellenfünften auch offensiv dagegen und wurde früh belohnt. Philipp Quinlan trug den Puck am linken Flügel bis vors Gästegehäuse und bediente Jordan Stallard maßgerecht. Der Kanadier musste nur noch den Schläger hinhalten (1:0/3.).

Zwei ähnlich zwingende Möglichkeiten ließ der EHC verstreichen (6./7.), die Alligators waren da effektiver. Den Alleingang nach missglücktem fliegenden Wechsel entschärfte Marinus Schunda noch. Beim Doppelpack von Tim Zimmermann war der EHC-Keeper machtlos (8./9.). Höchstadt erhöhte noch vor der ersten Pause auf 1:3, als die defensive Zuteilung der Grafinger wieder nicht passte (14.).

Als die nächste Unachtsamkeit beim EHC zu Beginn des zweiten Abschnitts zum nächsten Gegentor führte, schien die Partie bereits gelaufen. Doch Klostersee kam zurück, überstand komplette zwei Minuten in zweifacher Unterzahl und verkürzte auf 2:4. Marc Bosecker traf in den Winkel, nachdem Jan Fiedler beherzt vorlegte (38.). Vor dem direkten Anschluss bewahrte Höchstadt das Gestänge (34.). Danach rannte man vergeblich an, bis die Gäste in den verlassenen EHC-Kasten skorten (59.). ele