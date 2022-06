Das ist der neue Angreifer vom EHC Klostersee

Marc Bosecker spielt zukünftig für Grafing. © VEREIN

Stürmer Marc Bosecker wechselt zu den Grafingern.

Grafing – Erster externer Neuzugang für den EHC Klostersee: Wie der Eishockeyklub aus Grafing bekanntgab, wurde mit Marc Bosecker ein 19 Jahre junges Stürmertalent unter Vertrag genommen. Der Angreifer entstammt der Nachwuchsabteilung der Starbulls Rosenheim, für dessen U20-Team er bis Mitte vergangener Saison in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL – Division II) auch aktiv war (25 Einsätze mit 23 Toren und 17 Assists).

Die zweite Saison-Hälfte 2021/22 verbrachte der Linksschütze bei den Jung-Eisbären Regensburg in der höchstmöglichen DNL – Division I, kam dabei in sechs Begegnungen auf sechs Treffer und zwei Vorlagen. „Marc gehört zu den auffälligsten Offensivspielern seines Jahrgangs, ist durchtrainiert und passt bestens zu uns“, sagte Trainer Dominik Quinlan nach ein paar Treffen mit dem Nachwuchsangreifer, der bei den Rot-Weißen eine gute Perspektive für seine sportliche Weiterentwicklung und die dafür notwendige Eiszeit sieht.

Freundschaftliche Beziehungen brachten Bosecker zum EHC

In Regensburg war Bosecker für die nächste Spielrunde bereits mit einem Vertrag ausgestattet gewesen, gültig für die Oberliga Süd. Der Drittliga-Meistertitel der Eisbären – mit dem früheren Klosterseer Max Kaltenhauser als verantwortlichen Head-Coach – und der damit verbundene Aufstieg in die DEL2 schaffte für beide Seiten neue Fakten.

Die Oberpfälzer hätten ihn gerne behalten und mit einem Talent-Fördervertrag ausgestattet, um bei den in Zweitliga-Kadern vorgeschriebenen U21-Spielern gut aufgestellt zu sein. „Dass Marc das finanziell sehr viel attraktivere Angebot zugunsten der Chance, viel zu spielen ausgeschlagen hat, spricht absolut für ihn“, erklärte EHC-Cheftrainer Quinlan. Dass die Klosterseer überhaupt ins Spiel kamen, liegt wohl auch an den freundschaftlichen Beziehungen von dessen Eltern zu Michael Schunda vom EHC-Vorstand.

Berufliche Zukunft noch ungewiss

Und – das sei erwähnt in Zeiten, da Spielvermittler ihren Klienten zugunsten des eigenen Bankkontos gerne zur Annahme des finanziell verlockenden Angebots raten – möglicherweise auch am positiven Einfluss seines Agenten Michael Bühler. „Der hat die Entscheidung pro EHC absolut unterstützt“, weiß Quinlan, der sich als Aktiver selbst von dessen Internationaler Serviceagentur (ISA) vertreten ließ.

Alteingesessenen Klosterseer Fans ist Bühler ein Begriff. Mitte der 1980er-Jahre trug er während seiner Ausbildung zum Bankkaufmann selbst das rot-weiße EHC-Trikot. Nachdem die nahe Eishockey-Zukunft geregelt ist, sucht Bosecker derzeit in der Region noch einen Ausbildungsplatz, „in die handwerkliche Richtung“, so Quinlan. Wie er sich das Geschehen auf dem Eis vorstellt, davon hat der junge Angreifer bereits konkrete Pläne: „Ich will so hart wie möglich arbeiten, um mich immer wieder anzubieten. Mein Ziel ist, das Team zu unterstützen und möglichst viel Erfahrung zu sammeln.“ ele