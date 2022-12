EHC Klostersee kredenzt Dreier-Premiere am zweiten Weihnachtstag

Eiskalt abgekocht. Die Klosterseer um Nicolai Quinlan (in Rot) fuhren gegen Landsberg erfolgreich die Ellenbogen aus und feierten den ersten Saison-Dreier. © stefan rossmann

Eishockey – Oberliga Süd: EHC Klostersee fährt 7:3-Kantersieg gegen HC Landsberg Riverkings ein und feiert ersten Saison-Dreier.

Grafing – Den ersten Saison-Dreier hat sich der EHC Klostersee für den zweiten Weihnachtsfeiertag aufgehoben. In der Wildbräu-Arena fertigten die Grafinger die Landsberg Riverkings gestern Abend nach starker Leistung verdient mit 7:3 Toren ab.

„Endlich haben wir uns mal belohnt“, war Trainer Dominik Quinlan angetan von der EHC-Vorstellung. Das Vorbereitungsspiel eingeschlossen war es das dritte Treffen der Rot-Weißen mit den Riverkings. Offenbar haben sich einige unbeglichene „Rechnungen“ angesammelt. Es wurde jedenfalls sofort hart gegeneinander gearbeitet, in den Zweikämpfen wie an der Bande. Spieltechnisch hatte der EHC zunächst Oberwasser: Nach gewonnenem Offensivbully in Überzahl traf Marinus Kritzenberger verdeckt aus der Distanz zur Führung (5.).

Die Gäste kamen dem Klosterseer Kasten zunächst nicht näher. Den ersten Versuch gab Adriano Carciola ab, irgendwo zwischen Mittel- und blauer Linie (6.). Die meisten Angriffswellen rollten in Richtung Andreas Magg, der den Gästekasten hütete. Nach schlampigem Zuspiel war ein Vorstoß nach gut acht Minuten eigentlich schon durch. Julian Dengl setzte aber beherzt nach und belohnte sich und sein Team mit dem 2:0.

Kritzenberger und Dengl führen Klostersee auf die Siegerstraße - Vier Treffer im Mitteldrittel

Landsbergs Offensive, eigentlich das Prunkstück der Mannschaft, bestand im ersten Abschnitt fast nur aus dem ehemaligen DEL2-Stürmer Carciola. Der scheiterte zunächst mit einem Penalty an Philipp Hähl und besorgte nach einem Abwehrschnitzer den Anschluss (17./19.). Die Grafinger wackelten kurz, fanden jedoch wieder in die Spur und überstanden auch eine Unterzahl zu Beginn des zweiten Abschnitts. Ein paar Mal hatte Klostersee den erneuten Zwei-Tore-Vorsprung bereits liegengelassen, unter anderem bei einem vergebenen Penalty durch Lynnden Pastachak (26.), als Vili Vesalainen den Puck zum befreienden 3:1 in den Winkel hämmerte (29.).

Danach lief der EHC-Angriffsmotor so richtig heiß. Pastachak, Simon Roeder und Kapitän Philipp Quinlan schraubten den Vorsprung bei einem Gegentor in eigener Unterzahl bis zur nächsten Pause auf 6:2 nach oben. Der Zwischenstand erlaubte es Headcoach Quinlan, die Belastung weiterhin auf vier Angriffsreihen zu verteilen.

Gäste-Trainer Sven Curmann hatte noch nicht aufgesteckt und zu den verbleibenden 20 Minuten mit dem Torhüterwechsel ein Zeichen gesetzt. Die Sache aber war durch, der Finne Vesalainen erstickte die Hoffnungen schnell im Keim (44.). ele

