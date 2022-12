EHC-Neuzugang hat Hunger auf viele Tore und Würstchen

Von: Olaf Heid

Willkommen in Grafing, Jordy! Der neue Klosterseer Mittelstürmer, Jordan Stallard (r.) aus Kanada, wurde am Mittwochvormittag von EHC-Sturmkollege Raphael Kaefer am Flughafen abgeholt. Foto: olaf heid © olaf heid

Der neue Klosterseer Hoffnungsträger ist am gestrigen Mittwochvormittag am Münchner Flughafen gelandet. Der Kanadier Jordan „Jordy“ Stallard soll den bislang so schwachen Angriff des Grafinger Eishockey-Oberligisten beleben und für viele Tore sorgen.

Grafing – Tags zuvor erst war seine Verpflichtung vom EHCK bekannt gegeben worden. Der 25-Jährige Mittelstürmer war von Winnipeg über Montreal nach München gefolgen und nach über zehn Stunden im Flieger ein bisschen müde. „Der Flug war gut, aber ich habe nicht wirklich viel geschlafen.“

Dennoch wirkte der Kanadier nach Verlassen des Ankunftsbereichs frisch und voller Tatendrang. Er freue sich auf die neue Aufgabe, wie er sogleich auf Englisch verriet: „I‘m glad to be here. I want to help the team and score some goals!“ Auf Deutsch: „Ich bin froh, dass ich da bin. Ich will dem Team helfen und einen Schwung Tore schießen!“

Nach seiner verletzungsbedingten Vertragsauflösung bei Manchester Storm (wir berichteten) war Stallard auf Vereinssuche gewesen und hatte Angebote sortiert. Auch die East Coast Hockey League sei im Gespräch gewesen, aber letztlich habe ihn Europa und Deutschland gereizt. Im Sommer hatte der Linksschütze auch bereits mit EHC-Headcoach Dominik Quinlan lose Kontakt. Dieser sei nicht abgerissen und habe sich vor kurzem intensiviert. Auch mit seinem möglichen Partner in einer Sturmreihe und Landsmann, Lynnden Pastachak, der seit dem Vorjahr in der Bärenstadt aktiv ist, habe er sich bereits über den Verein und Ort ausgetauscht.

„Ich war noch nie hier“, erklärte der 1,87 Meter große Angreifer aus Brandon (Manitoba), der neugierig auf die örtlichen Sitten und Bräuche ist, wie zum Beispiel „sausages and beer“ (Würste und Bier). Wie weit München weg von Grafing sei, wollte er auch sogleich wissen.

Sein künftiger Stürmerkollege Raphael Kaefer (28) nahm den neuen Mitspieler am Airport mit EHC-Trikot in Empfang. Das Programm nach Ankunft hatte es gleich in sich: Vom Erdinger Moos ging es zur Grafinger Stadtverwaltung, um den Kanadier hier anzumelden. „Diese Bescheinigung brauchen wir, um den Passantrag rechtzeitig für den DEB fertig machen zu können, damit Jordy auch am Freitag gegen Passau mitspielen kann“, erläuterte Raphael Kaefer, der nach seiner Mittelfuß-Verletzung vom Sonntag bereits wieder Grünes Licht gab. „Ist nicht so schlimm, das geht schon wieder“, sagte der 28-Jährige lachend.

Kaefer fuhr mit dem Kanadier sogleich an dessen neue „Arbeitsstätte“, die Wildbräu-Arena, zur Einkleidung und Kabinenbesichtigung, anschließend zum Essen und in die Wohnung. Abends ging es das erste Mal gemeinsam mit dem EHC-Team aufs Eis. Und am morgigen Freitag soll Jordy Stallard gegen Passau bereits für Wirbel sorgen.