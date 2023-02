Um 18 Uhr am Eisstadion: EHC startet Vorverkauf fürs Derby gegen Rosenheim

Heute Abend beginnt am Grafinger Eisstadion ab 18 Uhr der Vorverkauf für Derby-Tickets gegen die Starbulls Rosenheim. Ab morgen können Karten für das Oberliga-Heimspiel des EHC Klostersee am Sonntag, 12. Februar, nur noch online bestellt werden.

Grafing – Vier Spieltage in der Eishockey Oberliga Süd liegen für den EHC Klostersee zwar noch dazwischen, doch das zweite Derby-Highlight der Rot-Weißen gegen die Starbulls Rosenheim am Sonntag, 12. Februar, in der Wildbräu-Arena wirft bereits seine Schatten voraus. Seit geraumer Zeit wird das EHC-Büro mit Kartenanfragen überhäuft, sodass wie schon im November mit einem prallvollen Eisstadion zu rechnen ist.

Daher versuche man erneut, den Kartenvorverkauf in einigermaßen geordneten Bahnen verlaufen zu lassen, erklärte Ferdinand Bacher, der zweite Vorstand des Grafinger Drittligisten. Tickets für das dann vierte Hauptrundentreffen mit dem Tabellenzweiten, können Fans ab heute Abend, 18 Uhr, an den Kassen der Wildbräu-Arena kaufen.

Ab morgen können die Derby-Tickets dann ausschließlich im Online-Shop der Klosterseer gebucht werden, so Ferdinand Bachers ausdrücklicher Hinweis. Das Buchungsportal ist am morgigen Freitag ab 9 Uhr freigeschaltet. Zur Verfügung steht am Spieltag selbst an der Abendkasse nur noch ein kleines Restkontingent für Rentner und Personen mit Behinderung.

Aufgrund des enorm erhöhten Aufwandes mit entsprechend zusätzlichen Kosten, erhebt der EHC auf die Tagestickets erneut eine „Derby-Gebühr“ von jeweils einem Euro. Vorstandsmitglied Bacher bittet um Verständnis: „Das ist für uns keine Zusatzeinnahme in Erwartung eines ausverkauften Stadions und auch kein Top-Zuschlag, sondern ein Zuschuss, um die enormen Mehraufwendungen für den notwendigen Sicherheitsdienst und sonstige anfallende zusätzliche Organisationsaufgaben etwas abzufedern.“ ele

