EHC wird bei River Rats fündig: Haloda wird Grafinger

Willkommen beim EHC Klostersee: Verteidiger Marek Haloda (30) wird von Dominik Quinlan, dem sportlichen Leiter des Bayernligisten, offiziell begrüßt. Der Tscheche wechselt aus Geretsried nach Grafing. © Verein

Eishockey-Bayernligist EHC Klostersee verpflichtet mit dem tschechischen Defender Marek Haloda (30) aus Geretsried seinen zweiten Importakteur.

Grafing – Erst vor wenigen Tagen hatte der Sportliche Leiter Dominik Quinlan erklärt, man müsse sich beim EHC Klostersee hinsichtlich der Verpflichtung des zweiten Importspielers für die Bayernliga-Saison 2023/24 umorientieren. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der nah an einer Vertragsunterschrift stehende kanadische Verteidiger nun doch gegen Eishockey und stattdessen für ein attraktives Jobangebot daheim in Nordamerika entschieden. Ganz am Anfang standen die Verantwortlichen des Grafinger Eishockeyvereins damit offenbar nicht, denn schon am gestrigen Donnerstag konnte man offiziell einen neuen ausländischen Abwehrstrategen vorstellen.

Zum EHC wechseln wird der tschechische Defender Marek Haloda, der in den letzten drei Spielzeiten für die Geretsried River Rats verteidigte und ursprünglich aus dem Talentschuppen des HC Zlin stammt. Am Mittwochabend gesellte sich der 30-jährige Linksschütze nach den erledigten Formalitäten im EHC-Büro zur Vorstellungsrunde schon mal zu seinen zukünftigen Mannschaftskollegen, die in der Wildbräu-Arena das Ende des Sommertrainings mit einem Grillabend abrundeten.

Das vorangegangene Engagement des Klosterseer Neuzugangs, der somit mit den Gegebenheiten hierzulande und auch der Liga bereits bestens vertraut ist, betrachtet auch Quinlan als positiven Aspekt. „Die Eingewöhnung und das Wohlfühlen ausländischer Spieler ist ein nicht zu unterschätzender Faktor und steht bekanntlich in direktem Zusammenhang mit dem regelmäßigen Abrufen der sportlichen Fähigkeiten“, so der EHC-Funktionär.

Haloda keinesfalls zweite Wahl, sondern aus der engeren Auswahl

Der 30-jährige Tscheche sei keineswegs als „zweite Wahl“ oder „Ersatzkandidat“ anzusehen, war aus den Reihen der Klubführung der Rot-Weißen einvernehmlich zu hören. „Neben der sportlichen Einschätzung durch Video-Sequenzen und Gespräche mit bisherigen Weggefährten ist immer wichtig, dass einer ins Team passt und sich schnell einlebt“, erklärte Quinlan.

In der engeren Auswahl habe sich Haloda schon kurz nach dem Ende der vergangenen Saison befunden, „seitdem standen wir in losem Kontakt“. Da hatte sich abgezeichnet, dass die River Rats seine Kontingentstelle mit einem Stürmer besetzen wollen. „Für Marek war aber klar, dass er mit seiner Familie in der Region bleiben will, weshalb er sich um einen anderen Verein umgesehen hat.“ Nach Grafing wird er zum Training und zu den Spielen vorerst pendeln, bisherige Wohnung und Arbeitsplatz beibehalten.

Den guten Draht zum Geretsrieder Vorstand und Torhüter Martin Morczinietz (früher EHC) hatte man genutzt, um letzte Infos („Menschlich ein toller Typ, umgänglich, teamfähig“) einzuholen. Dessen Stärken in der Offensive – Haloda war einer der punktebesten Verteidiger in der Bayernliga – konnte man an der Statistik ablesen. „Die Akzente nach vorne, Übersicht und ein öffnender Aufbaupass sind sehr wichtig. Dazu ist Marek reif und erfahren genug, die Hintermannschaft in der eigenen Zone zu führen und zu organisieren“, sind sich die beiden Headcoaches Gert Acker und Florian Engel sicher. ele