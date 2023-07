TC Tpospin: Ein Auge bei den Rivalen

Bereit zuzuschlagen sind Marc Kerndl und die Tennisherren des TC Topspin, wenn der Rivale im Fernduell patzt. © sro

Herren II vom TC Topspin hoffen am Sonntag auf Meistercoup in der Südliga 4.

Ebersberg/Grafing – Der Meisterschaftszug der ersten Herrenmannschaft des TC Topspin ist wohl bereits am ersten Spieltag ohne sie abgefahren. Das Sextett um Kapitän Simon Niebler unterlag damals dem TS Jahn München mit 3:6 Zählern und läuft seitdem dieser Niederlage vergeblich hinterher. Der Spitzenreiter der Südliga 2 gab sich bislang keine Blöße – und führt verlustpunktfrei und auch mit sechs Matchpunkten Vorsprung die Tabelle an. Viel, vielleicht zu viel Holz für den TCT, dass es für Platz eins aufzuholen gilt.

„Die Mannschaft befindet sich in Lauerstellung“, gibt Topspin-Vorsitzender Bernhard Ganahl den Tenor aus der Ersten wieder. „Sie wollen zuschlagen, wenn der Gegner patzt.“ Jahn empfängt am letzten Spieltag den Tabellendritten SV Hohenlinden, die Spielgemeinschaft aus Ebersberg und Grafing tritt an diesem Sonntag (9 Uhr) auf den Plätzen im Waldsportpark gegen den Vierten TSV Feldkirchen II an. Der TCT um Raphael und Marc Kerndl kann dies nach zuletzt fünf Siegen am Stück mit viel Selbstvertrauen tun, braucht aber selber einen hohen Sieg, um die Mini-Chance am Leben zu erhalten.

Bessere Karten, weil in eigenen Händen, haben es dahingegen die Herren II des TCT. Vor dem letzten Spieltag der Südliga 4 führen sie die Tabelle (32:13 Matches) vor den punktgleichen TSV Gars (31:14) und TC Isen (25:20) an. Die Ebersberger-Grafinger Cracks empfangen den Tabellendritten. „Sie müssen die Isener hoch schlagen und auf ein passendes Ergebnis aus dem Parallelspiel von Gars in Forsting warten“, erläutert Ganahl. Für Spannung ist damit bei den Topspin-Herren reichlich gesorgt. ola