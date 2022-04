Grafings Volleyballern fehlt ein bisschen mehr Mut zum Glück

Stimmung gut, Satz gewonnen: Dem Topteam aus Freiburg lieferten Grafings Volleyballer einen heißen Tanz mit (v.l.) Adrian Nachtwey, Florian Krenkel, Korbinian Hess, Johannes Becker, Daniel Kirchner und Jannik Birkholz. © Foto: Stefan Roßmann

Sie haben dem neuen Tabellenzweiten der 2. Bundesliga Süd einen harten Kampf geliefert. Doch am Ende der 111 Spielminuten in der Jahnhalle standen die Grafinger Volleyballer wieder einmal mit leeren Händen da. Die TSV-Herren unterlagen der FT 1844 Freiburg mit 1:3 Sätzen (19:25, 25:23, 17:25, 21:25).

Grafing – Damit steht fest, dass das Schlusslicht aus der Bärenstadt, dessen sportlicher Abstieg bereits vor Ostern besiegelt war, die Saison auf Rang 13 oder eben 14 beenden wird. Denn der Tabellenzwölfte und Mitabsteiger aus Leipzig, zugleich am Sonntag, 8. Mai, nächster Gegner der Grafinger, ist nun nicht mehr einzuholen.

Abschenken werde man aber im Saisonendspurt – die Heimpartie gegen Friedrichshafen ist noch nicht terminiert – keineswegs, versprach Florian Krenkel. „Jeder Platz kann für uns am Ende wichtig sein. Man weiß einfach nicht, was über den Sommer alles in der Liga passiert. Vielleicht reicht der vorletzte Platz doch irgendwie zum Klassenerhalt“, sagte der 21-jährige TSV-Außenangreifer. „Unser Ziel ist es weiterhin vor Mainz zu kommen.“ Dafür reichen drei Punkte aus den beiden noch fehlenden Spielen, also mindestens ein klarer Sieg, um mit dem Team aus Rheinland-Pfalz nach Zählern gleich- und dank der mehr erzielten Siege vorbei zu ziehen.

Kampflos bekam die Freie Turnerschaft am Samstag die Zähler im ursprünglich so geplanten, letzten Heimauftritt aber vom Absteiger nicht überreicht. Auch wenn der erste Durchgang mit einem Blackout der Grafinger begann. Mit 1:10 gerieten sie in Rückstand. „Unsere Annahme stand, aber im Angriff waren wir einfach zu unruhig und haben einige falsche Entscheidungen getroffen. Dazu hat Freiburg auch gut aufgeschlagen“, erklärte Krenkel.

Erst nach einer Auszeit kamen die Hausherren besser ins Spiel und verkürzten Punkt um Punkt. Über 7:16 kam das Team, das diesmal in Abwesenheit von Benedikt Doranth, Marvin Polte, David Schirmer und Teammanager Johannes Oswald (kurzfristig erkrankt) von Co-Trainer Christian Krauß betreut wurde, bis auf 16:19 heran. „Wir haben cleverer gespielt und Freiburgs starken Block nicht mehr direkt angespielt“, erklärte Krenkel. Im zweiten oder dritten Anlauf gelangen die Punkte. Doch im Endspurt ließen die Breisgauer ihre Klasse aufblitzen und sicherten sich mit 25:19 den ersten Abschnitt.

Die Youngster aus der Bärenstadt nahmen ihren Schwung mit in den packenden zweiten Abschnitt hinein. „Wir haben viel Spaß und gute Stimmung auf dem Feld gehabt, und auch auf der Tribüne. Da waren wieder mehr Zuschauer als zuletzt“, freute sich der 21-Jährige. Aus einer 4:2-Führung wurde ein 7:8-Rückstand und wieder ein 10:8-Vorsprung. Beim 18:15 hatte das Schlusslicht der Liga erstmals drei Zähler Vorsprung herausgeholt, den es geschickt verteidigte. Zwei, drei Aufschlagserien, unter anderem von Daniel Kirchner, ebneten den Weg zu einer 24:22-Führung. Der zweite Satzball wurde schließlich zum 25:23 und dem 1:1-Ausgleich genutzt.

Was in Durchgang drei und vier folgte, war „wie schon so oft unter der Saison“, erläuterte der 21-jährige Krenkel. der später zum „MVP“, dem wertvollsten Spieler der Grafinger, gewählt wurde. Bis Mitte des jeweiligen Satzes blieb man dran, „dann fehlten uns das Spielglück, Erfahrung und ein bisschen der Mut“. Freiburg machte mit 25:17 und 25:21 einen Haken unter den 3:1-Auswärtssieg.

Dennoch, und das freute Florian Krenkel und sein Team, habe man von Fans und Sponsoren „positive Rückmeldungen erhalten. Sie sehen die Fortschritte im Vergleich zu Saisonbeginn. Uns fehlt halt nur die Konstanz.“

Grafing: Marco Vogel, Florian Krenkel, Philipp Küchenhoff, Korbinian Hess, Jannik Birkholz, Adrian Nachtwey, Daniel Kirchner, Paul Koch, Fabian Siegel, Moritz Schnödt, Johannes Becker, Luis Wieser, Marvin Primus.