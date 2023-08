Ein Deutscher Senioren-Meister für den TC Pliening

Aus Kontrahenten werden Teamkollegen: Der Deutsche H45-Champion (li.) Matthias Hahn schlägt künftig mit Vizemeister Christian Fuchs für den TC Pliening auf. © Privat

Matthias Hahn gewinnt Tennis-Gold bei den Senioren-Masters der Herren 45 und schlägt nächste Saison mit seinem Finalgegner Christian Fuchs gemeinsam für den TC Pliening in der Regionalliga auf.

Ingelheim/Pliening – Gesagt, getan. Der Neu-Plieninger Tennisspieler Matthias Hahn hat sich bei den Deutschen Meisterschaften der Senioren in Ingelheim (Rheinland-Pfalz) den Titel in der Konkurrenz der Herren 45 gesichert. Nach dem Gewinn der Bronzemedaille bei der Team-Weltmeisterschaft zu Beginn des Jahres in der Türkei hatte Hahn den maximalen nationalen Erfolg als nächstes Wunschziel genannt.

In Ingelheim ließ er seinen Worten nun Taten folgen. Nach lockeren Auftakthürden wurde Hahn im Halbfinale erstmals gefordert. Gegen Andrew Lux (TC Blau-Weiss Wuppertal), die Nummer fünf der Setzliste, musste der 46-Jährige über die volle Distanz gehen. Dank körperlicher Vorteile setzte sich Hahn nach verlorenem ersten Satz noch mit 5:7, 6:2 und 6:2 durch. „Vor der WM habe ich an allen Stellschrauben gedreht. Ich habe stark an meiner Fitness gearbeitet und meine Ernährung umgestellt. Seitdem habe ich mein Level hochgehalten. Die harte Arbeit hat sich ausgezahlt“, freute sich Hahn über den verdienten Lohn.

Vor einigen Jahren hätte ich das nicht für möglich gehalten. Aber zuletzt hatte ich schon das Gefühl, dass es machbar ist.

Auch im Endspiel sah die Nummer drei der Setzung die eigene körperliche Verfassung als Trumpf im Duell mit seinem künftigen Teamkollegen und Dauerrivalen Christian Fuchs (TC Pliening) an. Den äußerst schwer umkämpften ersten Durchgang sicherte sich Hahn nach fast zwei Stunden Spielzeit im Tie-Break.

„Danach hat sich auch hier meine körperliche Überlegenheit bezahlt gemacht. Ich hatte immer das Gefühl, dass mir das anstrengende Match weniger ausmacht als meinem Gegner. Im zweiten Satz ging es dann schneller“, analysierte der Linkshänder, der das Match letztlich mit 7:6 und 6:2 für sich entscheiden konnte und sich über den ersten DM-Titel seiner Laufbahn freuen durfte.

„Vor einigen Jahren hätte ich das nicht für möglich gehalten. Aber zuletzt hatte ich schon das Gefühl, dass es machbar ist“, so Hahn, der aus einem 8000-Seelendorf bei Marburg stammt und ab der kommenden Sommersaison in der Regionalliga Süd-Ost für die Herren 40 des TC Pliening aufschlagen wird. „Ich wohne schon lange in München. Nachdem mein Sohn nun in die Schule kommt, fiel nun der Entschluss zu einem Vereinswechsel“, erklärte der bisherige Spieler des TC Marburg (RL Süd-West).

„Der Kontakt kam über Michi Hauser zustande. In Pliening wartet ein cooles Team und ein sympathischer Verein auf mich. Und der Fuchsi spielt ja auch dort. Wir sind zwar Rivalen, aber haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis“, blickt der Plieninger Neuzugang freudig voraus. Damit dürfte es künftig auch im Mannschaftstraining des TCP spannend werden, wenn sich Hahn und Fuchs gegenüberstehen.